Президент выразил надежду, что россияне не будут избегать этой встречи.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о том, что он рассматривает визит в Стамбул, где 15 мая должны состояться переговоры между Украиной и РФ.

"Слышал только что заявление Президента Трампа. Очень важные слова", – отметил Зеленский в телеграм-канале.

Президент напомнил, что поддержал Трампа с идеей о полном и безусловном прекращении огня – достаточно длительное, чтобы дать основу дипломатии.

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"И мы этого хотим, мы готовы обеспечить тишину со своей стороны", – подчеркнул он.

Также глава государства отметил, что поддержал идею прямых переговоров с Путиным. Он открыто сказал, что готов к встрече.

"Я буду в Турции. Надеюсь, что россияне не будут избегать этой встречи", – добавил Зеленский.

Комментируя возможность приобщения Трампа к встрече, глава государства сказал, что "все в Украине хотели бы, чтобы Трамп смог быть там с Украиной".

"Это правильная идея. Многое можем изменить. Президент Эрдоган действительно может принять встречу на самом высоком уровне. Спасибо всем, кто помогает", – констатировал Владимир Зеленский.

Встреча с Россией в Стамбуле

Как сообщал УНИАН, 11 мая Зеленский заявил, что в четверг, 15 мая, посетит Турцию. Он ожидает российского диктатора Путина в Стамбуле.

Это предложение прозвучало после того, как Путин во время пресс-конференции обвинил Украину в срыве переговоров в 2022 году и предложил возобновить их 15 мая – в Турции, без предварительных условий.

Стоит отметить, что 10 мая в Киеве состоялась встреча лидеров Украины, Франции, Великобритании, Германии и Польши. Результатом этой встречи стало предложение с 12 мая ввести безусловное 30-дневное перемирие на суше, в воздушном пространстве и на море.

Тогда Зеленский заявил, что готов к переговорам с Россией в любом формате, если начнется перемирие.

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