Трамп появится на переговорах, когда будет готов текст мирного соглашения, говорит Рохов.

Президент США Дональд Трамп присоединится к переговорам между Украиной и Россией только тогда, когда будет согласован текст договоренностей о перемирии, который обе стороны готовы будут подписать с неохотой. Об этом политтехнолог Руслан Рохов сказал в эфире Вечер.LIVE.

По его словам, этому предшествует длительный и сложный процесс дипломатических согласований, предусматривающий многоэтапные консультации и поиск приемлемой, хоть и неприятной для сторон конфигурации соглашения.

"Коалиция желающих встретилась то в одном месте, то в другом, потом приехала в Киев, пообщалась по телефону с Вашингтоном. Это был процесс согласования позиций, путь нащупывания красных линий, как сложить пазлы интересов в какую-то... приемлемую для обеих сторон картину", - пояснил он.

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После этого, считает Рохов, еще было бы заседание рабочих групп, и каждая сторона вычеркивала бы из списка те условия, которые неприемлемы для нее.

"И если вдруг появляется какой-то текст, который с отвращением можно подписать обеим сторонам, - тогда возможна встреча первых лиц. И когда есть такой текст, который первые лица готовы подписывать, только в таких обстоятельствах прилетает Трамп", - подчеркнул политтехнолог.

Переговоры в Стамбуле: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, российский диктатор Владимир Путин, выступая ночью 11 мая, проигнорировал предложение Украины о 30-дневном перемирии, а взамен выдвинул другое - провести прямые переговоры РФ и Украины 15 мая в Турции без предварительных условий. "Те, кто действительно хочет мира, не могут этого не поддержать", - сманипулировал диктатор.

Президент Украины Владимир Зеленский согласился на переговоры в Турции в четверг, 15 мая, но только лично с главой Кремля Владимиром Путиным. В то же время Зеленский заявил, что Украина будет ждать и предложенного ранее полного прекращения огня с 12 мая.

12 мая Трамп заявил, что он рассматривает визит в Стамбул, где состоится встреча Украины и РФ. "Я думаю, что встреча в четверг в Турции между Россией и Украиной может привести к хорошему результату. И я считаю, что оба лидера будут там. Я подумываю о том, чтобы прилететь туда", - сказал он.

Комментируя это, Зеленский сказал, что "все в Украине хотели бы, чтобы Трамп смог быть там с Украиной". Он также заверил, что будет в Турции, и выразил надежду, что "россияне не будут избегать этой встречи".

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