Рассказываем, какой православный праздник сегодня, обычаи даты и почему нельзя убивать комаров.

13 мая почитают преподобномученика Макария, архимандрида Каневского и Овручского. По народному календарю - Лукерья-комарница, в честь мученицы Гликерии, чью память почитают в эту же дату.

Какой сегодня церковный праздник в Украине

13 мая в новом календаре ПЦУ - перенесение святых мощей преподобного Макария.

Святой был родом из Овруча (Житомирская область), жил он в XVII веке. Когда ему исполнилось 25, решил постричься в монахи. Он стал известен благодаря своей добродетели, в скором времени стал иеродиаконом, а после иеромонахом в Купятицком Пинском монастыре. Позже его рукоположили в настоятели обители.

Видео дня

В 1660 году, когда Макарий был уже архимандритом, он управлял монастырем Овруча, а когда святое место разрушили поляки, то перешел в Каневскую обитель.

Макарий умер исцелять людей и предсказывать будущее. Известен случай, когда святой вылечил слепого жителя Канева - то внезапно прозрел н службе. Также Макарий напророчил нашествие поляков и татар и голод. В 1678-м Канев разорили дотла, а настоятеля монастыря турки казнили. Похоронили Макария в монастырской церкви, а спустя десять лет, 13 мая, мощи нашли. Сейчас они хранятся в черкасском храме Рождества Пресвятой Богородицы. Известно, что возле них произошло немало исцелений.

Какой сегодня церковный праздник по старому стилю

По юлианскому стилю, которым руководствовалась украинская церковь до 2023 года, почитают апостола Иакова.

С какими просьбами обращаются к святому Макарию и чего нельзя делать сегодня

У святого в день его памяти просят излечить от болезней, заступничества и совета в важных вопросах.

В народе, как уже говорили, день называется Лукерья-комарница, или Лукерья-гречишница. С этой поры появляются мошки и комары - их приносит теплый ветер, а также начинают сеять гречку. По народным приметам сегодня важно, чтобы в доме был порядок, все ненужное следует выбросить. Это благоприятный день, чтобы избавиться от вредных привычек. 13 мая собирают лечебные травы.

В православный праздник сегодня нельзя скандалить, желать зла.

По народным поверьям не следует одалживать что-либо, иначе можно навсегда отдать благополучие, а также плакать - проплачешь весь год. Запрещается убивать комаров до летнего солнцестояния: убьешь одного - прилетит дюжина.

У кого день ангела сегодня

Именины 13 мая празднуют Макар, Иван, Александр, Георгий, Гавриил, Василий, Егор, Ефим, Сергей, Арина, Ирина, Гликерия, согласно старому календарю - Максим, Василий, Игнат, Никита, Яков.

Погодные приметы 13 мая

Приметы дня во многом связаны с комарами:

комариные рои летают - погода будет хорошей до посева ржи;

мало комаров - к неурожаю овса, совсем нет насекомых - осадков не будет до конца весны;

крупные комары летают - к удачному году.

Также в народе заметили, что если к этому дню уже много комаров, то будет богатый грибной сезон.

Вас также могут заинтересовать новости: