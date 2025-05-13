В мире 13 мая отмечается несколько интересных торжеств.

О том, какой наступает праздник сегодня в Украине, стоит знать каждому украинцу, чтобы не нарочно не нарушить его запреты. Важен этот день для украинских православных верующих, а в мире отмечается несколько интересных торжеств.

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Какой сегодня праздник церковный

В православии эта дата связана с одним украинским святым. Современный календарь, на который ПЦУ перешла в 2023 году, устанавливает 13 мая праздник памяти преподобного Макария Каневского, мощи которого считаются исцеляющими, а также Гликерии Ираклийской.

Православным, которые до сих пор придерживаются старого церковного стиля, стоит знать, какой сегодня церковный праздник будет по юлианскому календарю. Это чествование апостола Иакова Зеведеева.

Какой сегодня праздник в Украине

Сегодняшняя дата является днем рождения нескольких талантливых и известных украинцев. 12 мая стоит вспомнить таких именинников: писатель Панас Мирный, журналист Александр Кривенко, актер Назар Стригун, футболист Вячеслав Шевчук, хоккеист и вони ВСУ Александр Матвийчук.

Официальных и неофициальных праздников сегодня в нашей стране нет. Украинцы могут отпраздновать торжества, которые имеют международный характер.

Какой сегодня праздник в мире

Помимо наших именитых соотечественников в эту дату также родились многие мировые знаменитости, среди которых драматург Альфонс Доде, художник Жорж Брак, писатель Роджер Желязны, певец Питер Гебриэл, музыкант Стиви Уандер, певец Александр Рыбак, актер Роберт Паттисон.

Для общего развития стоит знать, что за праздник сегодня наступает в других странах мира:

в США - День яблочного пирога и День фруктовых коктейлей;

в Колумбии - День Девы Марии;

в Бразилии - День отмены рабства;

в Пуэрто-Рико - День инженера;

в Перу - День химика-фармацевта;

в Ирландии - День лепреконов.

На международном уровне отмечается День хумуса - это питательна холодная закуска из вареного нута. 12 мая по миру проводят кулинарные фестивали и соревнования по приготовлению блюда. Каждый может приготовить домашний хумус.

Какой праздник 13 мая в народе и какие есть приметы

Наши далекие предки называли этот день Лукерия Комарница, поскольку появлялись первые комары и клещи. С этой даты люди выходили на природу в закрытой одежде. День считается удачным для лечения болезней, оздоровления, сбора целебных растений. Люди верили, что если заняться уборкой дома, то придет семейное счастье.

Наши предки сложили любопытные приметы и поговорки о погоде в этот день:

пошел дождь - к дождливому июню;

теплый вечер предвещает хороший урожай в этом году;

во время восхода небо чистое - к раннему лету;

начавшаяся 13 мая гроза продлится недолго.

Если же обратиться к современным синоптикам, то погода 13 мая будет прохладной, с дождями в центральных и южных областях. Но западным и северным регионам достанется немного солнца.

Что нельзя делать сегодня

Запреты в этот день в основном касаются конфликтов - запрещено ссориться с близкими, повышать голос и оскорблять. Также не стоит плакать (иначе весь год будете в слезах) и одалживать деньги (отдадите свое счастье).

У кого День ангела сегодня

По современному стилю церковь вспоминает святых с именами Александр, Василий, Гавриил, Георгий, Егор, Ефим, Иван, Макар, Сергей, Тарас, Гликерия и Ирина, а их тезки отмечают День ангела.

Если вы остаетесь приверженцем старого стиля, то отметьте сегодня праздник именин Арсения, Артема, Богдана и Василия.

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