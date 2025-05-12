Правительству Турции все еще предстоит решить, как удовлетворить требования РПК.

Рабочая партия Курдистана (РПК) согласилась положить конец 40-летней войне за автономию против Турции. Этот шаг может укрепить стремление Анкары стать региональным центром власти, пишет Bloomberg.

Отмечается, что РПК согласилась разоружиться и распуститься на съезде на прошлой неделе. Это ознаменовало конец одной из самых продолжительных повстанческих кампаний в мире.

В агентстве считают, что теперь Турция может сосредоточиться на помощи в восстановлении разрушенной войной Сирии. Этот шаг соответствовал бы целям США по стабилизации региона.

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Журналисты добавили, что правительству Турции все еще предстоит решить, как удовлетворить требования РПК по улучшению прав этнической группы. Они требуют признания курдской идентичности и культуры в конституции страны, а также разрешить преподавать на курдском языке в школах.

Пока неизвестно, что Турция будет делать с руководством РПК и тысячами боевиков, если они вернутся в страну. В агентстве подчеркнули, что Анкара ожидает того, что представители РПК в Сирии покинут страну, а все боевики группировки, включая тех, кто базируется в Ираке, сдадут оружие.

Турция и РПК - важные новости

Напомним, что в 2024 году Турция наращивала силы вдоль границы с Сирией, готовясь к масштабному наступлению. Переговоры о прекращении огня между сирийскими курдами и поддерживаемыми Турцией повстанцами в Айн-эль-Арабе неоднократно проваливались.

Уже в начале 2025 года идейный лидер курдского сопротивления Абдулла Оджалан, который отбывает пожизненное заключение в турецкой тюрьме, призвал боевые группы курдов сложить оружие. Тогда он заявил, что Рабочая партия Курдистана (РПК) должна провести съезд и принять решение о самороспуске.

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