В Британии посадили шестерых болгарских шпионов, которые работали на Россию

Все участники преступной группы признали свою вину.

В Великобритании приговорили к тюремному заключению шестерых граждан Болгарии, которых осудили за шпионаж в пользу России, сообщает The Guardian.

Отмечается, что лидером группы являлся 47-летний Орлин Русев. Он признал свою вину, после чего его приговорили к 10 годам и восьми месяцам заключения в тюрьме.

В издании добавили, что Русев провел шесть операций в Британии, которые ставили под угрозу национальную безопасность и безопасность населения страны.

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Вторым фигурантом этого дела стал 44-летний Бисер Джамбазов, который оказался помощником Русева. Он также признал свою вину, после чего его приговорили к 10 годам и двум месяцам лишения свободы.

В издании поделились, что российские агенты использовали двух женщин в качестве "медовых ловушек" против своих целей. Одну из них, 33-летнюю Катрин Иванову приговорили к 9 годам и 8 месяцам лишения свободы.

Вторая женщина, 30-летняя Ваня Габерова, была приговорена к шести годам, восьми месяцам и трем неделям заключения в тюрьме. Судья подчеркнул, что она знала, что совершает преступления в пользу России.

В издании добавили, что преступления также совершали 39-летний Тихомир Иванчев и 33-летний Иван Стоянов. Первого фигуранта приговорили к лишению свободы на восемь лет, а второго - на пять лет и три недели.

Кроме того, судья постановил, что осужденные смогут получить право на условно-досрочное освобождение только отбыв половину срока. После этого их депортируют обратно в Болгарию.

По словам Джамбазова, группе обещали значительные суммы за выполнение заданий. По его словам, обсуждались вознаграждения до 1 млн евро.

В издании отметили, что шпионская группа занималась слежкой и разведывательными операциями в период с 2020 по 2023 год, нацеливаясь на журналистов и российских диссидентов. Она работала из гостевого дома в Грейт-Ярмуте, Норфолк, а руководил ею из-за границы Ян Марсалек, австрийский бизнесмен, сбежавший в Россию в 2020 году после того, как платежная компания Wirecard, которой он помогал управлять, рухнула в результате мошенничества на 1,9 млрд евро.

Венгерские шпионы в Украине - что известно

Ранее СБУ впервые в истории разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая осуществляла шпионскую деятельность в ущерб нашему государству. Отмечается, что задачей этой ячейки был сбор информации о военной защищенности Закарпатской области.

Военный аналитик, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак заявил, что военная разведка Венгрии могла передать России данные о размещении истребителей F-16 на территории Украины. По его словам, задержанные в Украине шпионы венгерской военной разведки общались в нашей стране на венгерском языке.

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