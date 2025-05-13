Он напомнил, что Дания и США являются близкими союзниками.

Угрозы президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа захватить Гренландию все больше беспокоят Данию.

Об этом в интервью Politico рассказал бывший премьер-министр страны, экс-генеральный секретарь Североатлантического Альянса Андерс Фог Расмуссен. Он подчеркнул, что Гренландия является частью Дании, а гренландцы не хотят становиться американцами:

"Я считаю бесстыдным, что американский президент может угрожать союзнику. Дания - один из ближайших и самых надежных союзников Соединенных Штатов".

По его словам, в последние десятилетия Америка лишь сокращала свое военное присутствие в Гренландии, хотя и имеет право создавать там базы. "Дело в том, что Гренландия является частью НАТО. Если Соединенные Штаты недовольны ее защитой, то мы были бы благодарны за усиление сотрудничества в сфере обороны", - добавил Андерс Фог Расмуссен.

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Посягательство Трампа на Гренландию

Напомним, в начале президентского срока политик начал делать намеки на захват Гренландии. Некоторые пользователи сети воспринимали его заявления как неудачные шутки.

Вскоре стало известно, что Вашингтон действительно хочет иметь контроль над Гренландией, Дональд Трамп даже назвал это "абсолютной необходимостью" для национальной безопасности Соединенных Штатов Америки.

Позже он не раз говорил, что не исключает возможности использования военной силы для достижения этой цели.

Дания решительно отвергла предложения Трампа, заявив, что Гренландия не продается. А премьер-министр Муте Эгеде заявил, что будущее Гренландии будет решено самой Гренландией.

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