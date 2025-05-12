Подростки не пытались помочь мужчине, или вызвать спасателей.

В городе Днепр подростки снимали на мобильный телефон, как мужчина тонул в водоеме, но так и не оказали ему помощь. В итоге человек погиб, сообщает полиция Днепропетровской области.

Отмечается, что 10 мая тело мужчины без признаков жизни в водоеме карьера обнаружили местные жители. Они же сообщили в полицию о страшной находке. После этого правоохранители обнаружили в соцсетях видео, где, вероятно, подростки снимали мужчину на видео перед его гибелью, но так и не оказали ему никакой помощи и не вызвали спасателей.

Сейчас полиция пытается установить личности этих подростков. Вместе с тем решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 136 Уголовного кодекса Украины - неоказание помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии.

Видео дня

Заметим, что наказание за указанное преступление - это ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

Другие криминальные новости

Как писал УНИАН, нардепу Тищенко смягчили меру пресечения по делу о нападении на экс-военного. Вместо круглосуточного домашнего ареста нардепу запретили выходить из дома ночью, когда и так действует комендантский час.

Также мы рассказывали, как на днях под Киевом мужчина застрелил двух человек. Как выяснилось впоследствии, мужчина незаконно приобрел огнестрельное оружие, но поссорился с продавцом и застрелил его из приобретенного оружия. Случайной жертвой стала родственница продавца.

Вас также могут заинтересовать новости: