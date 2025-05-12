В Польше объявили о закрытии Консульства Российской Федерации в Кракове после того, как стало известно о прошлогодней диверсии российских спецслужб в торговом центре в Варшаве.
Об этом сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в заметке на платформе Х. Он заявил, что отзывает свое согласие на работу российского консульства в Кракове.
"В связи с фактами совершения российскими спецслужбами позорной диверсии против торгового центра на улице Маривильской я решил отозвать свое согласие на работу Консульства Российской Федерации в Кракове", - написал Сикорский.
Министр не уточнил, с какого именно числа российское консульство в Кракове прекратит работу.
Причастность РФ к уничтожению торгового центра в Варшаве: что известно
Как сообщал ранее УНИАН, Польша обвинила Российскую Федерацию в причастности к уничтожению одного из крупнейших торговых центров Варшавы - Marywilska 44. Накануне годовщины пожара премьер-министр страны Дональд Туск сообщил, что группа людей совершила поджог по заказу российских спецслужб. Некоторых из злоумышленников уже задержали, другие находятся в розыске, сказал он.
Туск заверил, что "точно известно" о причастности российских спецслужб к крупному пожару в торговом центре и заверил, что все виновники будут найдены.