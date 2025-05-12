О закрытии консульства заговорили после того, как открылась причастность спецслужб РФ к уничтожению ТЦ в Кракове.

В Польше объявили о закрытии Консульства Российской Федерации в Кракове после того, как стало известно о прошлогодней диверсии российских спецслужб в торговом центре в Варшаве.

Об этом сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в заметке на платформе Х. Он заявил, что отзывает свое согласие на работу российского консульства в Кракове.

"В связи с фактами совершения российскими спецслужбами позорной диверсии против торгового центра на улице Маривильской я решил отозвать свое согласие на работу Консульства Российской Федерации в Кракове", - написал Сикорский.

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Министр не уточнил, с какого именно числа российское консульство в Кракове прекратит работу.

Причастность РФ к уничтожению торгового центра в Варшаве: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, Польша обвинила Российскую Федерацию в причастности к уничтожению одного из крупнейших торговых центров Варшавы - Marywilska 44. Накануне годовщины пожара премьер-министр страны Дональд Туск сообщил, что группа людей совершила поджог по заказу российских спецслужб. Некоторых из злоумышленников уже задержали, другие находятся в розыске, сказал он.

Туск заверил, что "точно известно" о причастности российских спецслужб к крупному пожару в торговом центре и заверил, что все виновники будут найдены.

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