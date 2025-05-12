Короли городских джунглей: названы 10 лучших малолитражных автомобилей с пробегом

Лидер этого рейтинга предлагает стильный дизайн, высокие показатели надежности и приятную управляемость.

Несмотря на то, что кроссоверы являются самыми популярными легковыми автомобилями, некоторые водители предпочитают более компактные малолитражные модели. Тем не менее выбрать оптимальное авто не так и просто.

В iSeeCars определили 10 лучших компактных автомобилей с пробегом. По словам экспертов, на эти модели стоит обратить внимание.

При составлении рейтинга специалисты обращали внимание на стоимость, безопасность, расход топлива и другие параметры автомобилей, чтобы определить лучшие модели. Эксперты отметили, что все эти автомобили можно выгодно купить на вторичном рынке.

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ТОП-10 лучших малолитражных автомобилей с пробегом:

Honda Civic (купе) Honda Fit Toyota Yaris Toyota Corolla Honda Civic Subaru Impreza Mazda3 (седан) Volkswagen Golf Hyundai VELOSTER Mazda3 (хэтчбек)

Honda Civic десятого поколения в кузове купе признали лучшим малолитражным автомобилем с пробегом. Эксперты отметили, что это очень безопасная и надежная модель.

Также специалисты похвалили Honda Civic за приятную управляемость и практичный интерьер. Помимо этого модель предлагает достаточно вместительный багажник для автомобилей своего сегмента.

На какие другие автомобили рекомендуют обратить внимание эксперты

Ранее группа автомобильных экспертов определила лучший британский автомобиль всех времен. Среди кандидатов были такие известные авто, как Range Rover, Jaguar E-Type, McLaren F1 и Bentley Blower.

Кроме того, эксперты определили 10 лучших недорогих кроссоверов с пробегом. По их словам, лидер этого рейтинга предлагает практичный интерьер и приятную управляемость.

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