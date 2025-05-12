Магия, которая объединяет: пятый сезон 'Вартових мрій' покоряет сердца украинцев

В столичном МЦКИ 10 мая состоялось уникальное шоу "Стражи мечты". Это уже пятый сезон хореографически-циркового представления, созданного компанией Stage Show. Уже вскоре шоу состоится в Одессе, Виннице и Днепре.

Обновленное хореографически-цирковое представление поразило зрителей световыми эффектами, неожиданными интерактивами и оригинальными номерами. Неожиданностью стал дебют артиста с диаболо - "катушками" для жонглирования.

Особым моментом стало выступление певицы Светланы Тарабаровой с саундтреком к шоу "Я буду с тобой".

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"Я приехала поддержать команду. Ведь сейчас каждый из нас - хранитель чьей-то мечты. Дети, которые потеряли родителей на войне; мамы, которые ждут своих сыновей и дочерей; волонтеры - все мы держимся друг за друга. Меня трогает, что дети подхватывают эту песню, поют ее на конкурсах и фестивалях", - рассказала Светлана Тарабарова.

В рамках проекта "Здійсни мрію" от 1+1 media спектакль посетили подопечные благотворительного фонда "Дети Героев", которые потеряли одного или двух родителей из-за войны. Для них шоу стало терапией, местом надежды и веры в будущее.

"Вартові мрій" продолжают путешествие по городам Украины:

31 мая - Одесса

1 июня - Винница

15 июня - Днепр

Партнеры проекта - 1+1 media и Киевстар ТВ

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