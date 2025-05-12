Задержание венгерских шпионов свидетельствует о том, что Венгрия является практически недружественной страной к Украине, считает эксперт.

Военная разведка Венгрии могла передать России данные о размещении истребителей F-16 на территории Закарпатской области. Об этом военный аналитик, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак сказал в эфире телеканала Киев24.

По его данным, задержанные в Украине шпионы венгерской военной разведки общались в Украине на венгерском языке. В то же время в Украине смогли найти специалистов по венгерскому языку и вовремя прекратили преступную деятельность этих шпионов.

"Я более чем убежден, что этими данными военного характера - о размещении наших военных, об иностранных инструкторах, об обеспечении, о моральном состоянии, о размещении самолетов F-16 или любых других самолетов на территории Закарпатской области - венгерская разведка делилась с Российской Федерацией", - убежден Ступак.

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По его словам, задержание шпионов свидетельствует о том, что выявлена еще одна "практически недружественная страна по отношению к Украине".

В Украине разоблачили шпионскую сеть военной разведки Венгрии

Как сообщал УНИАН, 9 мая стало известно, что Служба безопасности Украины разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая осуществляла шпионскую деятельность в ущерб нашему государству. Задачей этой ячейки был сбор информации о военной защищенности Закарпатской области, поиск уязвимых мест в наземной и воздушной обороне региона, а также изучение общественно-политических взглядов местных жителей, в частности сценариев их поведения, если на территорию региона зайдут венгерские войска.

Один из задержанных агентов венгерских спецслужб по решению Шевченковского районного суда Киева взят под стражу сроком на 60 суток. Кроме того, женщине, которую подозревают в шпионской деятельности в пользу Венгрии, тоже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без определения залога.

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