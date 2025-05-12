Проект Nemesis может быть похоронен инертностью европейских чиновников.

Европейская оборонная компания General Dynamics European Land Systems (GDELS) вместе с KNDS Deutschland представила на оборонной выставке FEINDEF 2025 в Испании новую артиллерийскую систему Nemesis. Об этом сообщает Hartpunkt.

GDELS рассматривает Nemesis как потенциальную замену старым артиллерийским системам, таким как самоходная гаубица M109.

САУ Nemesis имеет автоматизированный 155-мм артиллерийский модуль AGM, установленный на гусеничную платформу ASCOD. Дальность стрельбы AGM достигает примерно 54 км. САУ может обслуживаться экипажем из двух человек.

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Еще одним преимуществом Nemesis называют то, что все компоненты этой САУ производятся в Европе. Это особенно важно, учитывая ухудшение отношений между Европой и США.

Впрочем, специалисты не очень оптимистичны относительно будущего этой САУ. Как пишет Defense Express, Nemesis, по сути, является реинкарнацией немецкой самоходной артиллерийской установки DONAR, которую создали в далеком 2004 году.

За все годы ни одна страна мира не закупила эту САУ, хотя ее считали довольно современным образцом вооружения.

"NEMESIS относительно DONAR имеет лишь некоторые визуальные отличия, но в целом сохраняет характеристики и преимущества первичной разработки", - отметили в Defense Express.

Специалисты считают, что на пути к успеху новой системы может стать инертность европейских чиновников. Сможет ли яркий маркетинг заинтересовать покупателей - покажет время.

Оружие российско-украинской войны

Напомним, Украина активно использует в войне самоходную артиллерийскую установку 2С22 "Богдана". Недавно была продемонстрирована новая версия этой САУ, которая получила бронекабину от компании "Украинская бронетехника". Для системы используют колесное шасси Tatra T815-7 (8х8).

А еще раньше была продемонстрирована буксируемая версия "Богданы", которая получила название "Богдана-Б". О ее разработке сообщили еще в 2023 году, но долгое время в свободном доступе не было детальных фото артиллерийской установки.

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