Путин заявил, что жителей всех бывших республик СССР, воевавших во Второй мировой, ассоциируют только с Россией.

Сегодня в Москве во время выступления на военном параде кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ победит в войне, развязанной против Украины. При этом глава РФ, перечисляя заслуги СССР во время Второй мировой войны, упомянул два украинских города – оккупированный Севастополь и Одессу.

Путин, в частности, заявил, что Россия добьется своих "стратегических целей в войне против Украины", подчеркнув, что страна едина в поддержке участников боевых действий.

В ходе своего выступления кремлевский диктатор акцентировал на "непобедимости русского народа". Он также проводил параллели между событиями "Великой отечественной войны" 1941-1945 годов и современной войной, которую РФ развязала против Украины.

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При этом Путин заявил, что жителей всех бывших республик СССР, воевавших во Второй мировой, ассоциируют только с Россией.

"Мы помним уроки Второй мировой войны и никогда не согласимся с искажением ее событий, с попытками оправдать палачей и оболгать подлинных победителей... Великий подвиг представителей разных национальностей, которые навсегда останутся в мировой истории русскими солдатами. Россия была и будет несокрушимой преградой для нацизма, русофобии и антисемитизма и будет бороться с поборниками этих разрушительных идей", - заявил он.

Как утверждает Путин, именно СССР определил исход всей Второй мировой войны. И в этом контексте диктатор упомянул два украинских города - оккупированный Севастополь и Одессу. По его словам, Россия всегда будет опираться на "единство, как в военных, так и в мирных делах" для достижения стратегических целей и решении задач ради величия и процветания РФ.

Он также упомянул, какое влияние на исход войны оказывает поддержка союзников: "Мы всегда будем помнить, что открытие второго фронта приблизило победу".

Как проходил парад на Красной площади

Российские СМИ утверждают, что в параде приняли участие более 11,5 тысяч военнослужащих РФ и "дружественных стран". В частности, по Красной площади, кроме представителей армии страны-агрессора, прошли десантники-штурмовики из Казахстана и Таджикистана, азербайджанский спецназ, военные из Беларуси, Туркменистана и Узбекистана. Кроме того, военная полиция Египта, почетный караул Народно-освободительной армии Китая, военнослужащие из Лаоса, Монголии, Мьянмы.

После пешей колонны через Красную площадь проехали некоторые механизированные подразделения армии РФ. Из современной техники были представлены бронеавтомобили "Тигр-М", ЗА-СПН, ЗСА-Т "Линза", бронированные машины пехоты, танки Т-72 Б3М, газотурбинные танки Т80 БВМ, танки Т-90М "Прорыв", гаубицы МСТА-С, баллистические ракетные комплексы "Искандер-М", зенитные ракетные системы С-400 "Триумф", боевые машины десанта "Ракушка", ракетные баллистические комплексы "Ярс" и пр. Впервые на параде в РФ показали бронированные разведывательные машины БРМ-1К, САУ "Гиацинт-К", РСЗО "Торнадо-С", различные беспилотные аппараты.

Как отмечает Bloomberg, во время церемонии рядом с Путиным сидел председатель КНР Си Цзиньпин. Среди других мировых лидеров, присутствовавших на параде, были президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, а также представители более 20 стран, включая Венесуэлу, Кубу, Вьетнам и бывшие советские республики, в числе которых – Беларусь, Казахстан, Узбекистан. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо стал единственным лидером страны Евросоюза, который присутствовал на военном параде.

Парад на Красной площади

Как писал УНИАН, бывший сотрудник СБУ, военный эксперт Иван Ступак предположил, что российский диктатор Владимир Путин стремиться избежать неудобных вопросов, которые могут задать лидеры стран, приглашенные в Москву на парад.

Путин беспокоился, чтобы где-то в Москве или Московской области не были атакованы военные объекты РФ, и не пришлось объявлять воздушную тревогу прямо во время парада.

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