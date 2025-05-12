Американский лидер ухватился за идею переговоров, озвученную Путиным.

В субботу, 10 мая, в Киеве собрались лидеры Великобритании, Франции, Польши и Германии. Украина и партнеры требовали от России 30-дневного прекращения огня, и эта идея была поддержана Соединенными Штатами.

Но планы Европы по установлению перемирия были разрушены, когда Дональд Трамп ухватился за идею переговоров в Турции, озвученную российским диктатором Путиным. В соцсетях глава Белого дома заявил, что Путину не нужно перемирие, он хочет переговоров. Тогда американский президент надавил на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы тот "провел встречу, немедленно!!!", пишет CNN. Поэтому единство западного мира в вопросе Украины пошатнулось.

"Трамп демонстративно молчал, пока давние союзники США трубили о своем новообретенном единстве. Путин заговорил, и Трамп переориентировался. Зеленскому осталось лишь продемонстрировать личную преданность и доблесть и предложить провести встречу с глазу на глаз с Путиным, человеком, обвиненным в военных преступлениях против его нации. Это трудный шаг для него внутри страны", – говорится в материале.

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Нельзя исключать возможности того, что США и Россия за кулисами могут вынашивать "что-то, что приблизит мир к миру". Однако когда Трамп говорил, европейские лидеры, казалось, молчали – небо над Украиной тихим не было.

Смысл декларация о прекращении огня заключался не столько в непосредственной вероятности прекращения боевых действий на 30 дней. Лидеры ЕС, похоже, и сами скептически относились к вероятности согласия Москвы. Кто-то мог бы подумать, что цель состояла в том, чтобы показать Белому дому: Путин не заинтересован в мире или даже предложении о прекращении огня.

Отмечается, что Путин не только смог полностью проигнорировать требования Украины и Европы. Он также пока не почувствовал никаких "массированных санкций" и увеличения военной помощи Украине, которые Европа, как представляется, предлагала Трампу поддержать в случае отсутствия прекращения огня. К тому же, основой позиции американского президента внезапно стало предложение российского диктатора о переговорах в Турции, в котором не было ничего нового, кроме даты.

"Угроза санкций – массированных или нет – всегда была сложной задачей. На Россию уже наложены значительные санкции, и осталось сделать ограниченное количество шагов, которые имели бы реальные последствия, не нанося значительного ущерба Западу. Ключевой вопрос заключается в том, попытается ли Европа причинить боль России без американской поддержки. Это разоблачило бы их разобщенность, но может быть лучшим выбором, чем их угрозы в Киеве, которые звучат пустопорожне", – добавляет автор.

Что касается Трампа, то в течение последних месяцев прослеживалось нежелание Трампа делать шаги, которые могут повредить его отношениям с Кремлем. Неизвестно, были ли контакты между Кремлем и Белым домом между визитом европейских лидеров в Киев и заявлением Трампа о переговорах.

Но очевидно, что из двух вариантов – единство, к которому стремятся европейские союзники, и путь, на котором Трамп с Путиным останутся в лучших отношениях – американский президент выбрал последний.

Переговоры РФ и Украины: последние заявления мировых лидеров

12 мая во время пресс-конференции Трамп поддержал потенциальные переговоры Украины и России в Турции. Американский лидер добавил, что рассматривает возможность визита в Стамбул, где 15 мая и состоится встреча.

"Президент Эрдоган будет замечательной принимающей стороной. Я думаю, что встреча в четверг в Турции между Россией и Украиной может привести к хорошему результату. И я считаю, что оба лидера будут там. Я подумываю о том, чтобы прилететь туда", – сказал лидер Белого дома.

Президент Турции Эрдоган заявил, что его страна готова стать посредником в мирных переговорах.

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