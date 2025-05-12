Растущее напряжение в Индо-Тихоокеанском регионе увеличивает значимость ракет AIM-174B.

США провели первую полноценную публичную демонстрацию одной из своих главных ракетных новинок – AIM-174B класса "воздух-воздух". На это обратил внимание портал Army Recognition.

Истребитель F/A-18F Super Hornet с ракетой AIM-174B был продемонстрирован на ежегодном шоу на авиабазе Корпуса морской пехоты в японском городе Ивакуни.

Демонстрацию рассматривают как "сигнал Китаю" и как символ военных возможностей США в Индо-Тихоокеанском регионе.

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Растущее напряжение в Индо-Тихоокеанском регионе увеличивает значимость AIM-174B. США пытаются противостоять новой китайской стратегии, подкрепленной современными истребителями с ракетами большой дальности.

Стоит напомнить, что по мнению некоторых специалистов, для уничтожения индийских самолетов пакистанцы использовали именно китайские ракеты. Речь идет о новых PL-15 класса "воздух-воздух" большой дальности. Их могли запускать с истребителей J-10 китайского производства

Ракета AIM-174B – справка УНИАН

Ранее мы уже рассказывали о ракете AIM-174B. Речь идет об авиационном варианте ракеты Standard Missile 6 (SM-6), которая предназначена для использования кораблями ВМС США. Ее также знают как RIM-174 Standard Extended Range Active Missile (ERAM).

Предполагается, что авиационная версия ракеты AIM-174B может поражать цели на дальности не менее 240 км. Для сравнения, дальность "обычной" американской ракеты класса "воздух-воздух" – AIM-120 AMRAAM – составляет до 160 км (некоторые источники говорили о 180 км).

В то же время вышеупомянутая китайская ракета PL-15 в экспортном варианте (PL-15E) имеет дальность 145 км. Неэкспортная версия якобы может поражать цели на дальности 200-300 км.

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