Для теста были взяты Samsung Galaxy S25 Ultra и новенький CMF Phone 2 Pro, который получил одну из самых продвинутых систем камер в своем классе.

Камеры смартфонов давно перестали быть чем-то дополнительным. Теперь это чуть ли не предопределяющий фактор при выборе смартфона. В подавляющем большинстве случаев причина, по которой вы платите определенную цену за телефон, во многом зависит от аппаратного обеспечения камеры, которое вы найдете в нем.

Обозреватель портала Android Authority решил выяснить, действительно ли флагманский смартфон фотографирует заметно лучше, чем устройство среднего класса, и оправдана ли переплата. Для теста были взяты Samsung Galaxy S25 Ultra за 1299 долларов и CMF Phone 2 Pro за 279 долларов.

Опытному пользователю будет несложно отличить фотографии, сделанные на более дорогой аппарат, от снимков с бюджетного. Тем не менее, несмотря на разницу в цене, CMF Phone 2 Pro все равно показал себя достойно.

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"Для этого теста я использовал заводские настройки, без штативов и дублирующих снимков. Это максимально приближенные к реальным условиям примеры, которые мне удалось получить!", – пишет автор.

Флагман Samsung действительно делает более качественные снимки – с этим сложно поспорить. Но оправдана ли переплата в тысячу долларов? Автор сравнения думает, что нет.

"Да, фотографии у S25 Ultra лучше, но лучше ли они на 1000 долларов? Я так не думаю. CMF Phone 2 Pro наглядно показывает, что вполне можно обойтись без флагмана и все равно получить достойные фото – особенно при хорошем освещении", – подытожил автор.

Отметим, что CMF Phone 2 Pro, выпущенный в конце апреля, получил одну из самых продвинутых систем камер в своем классе: 50 Мп (главный модуль), 8 Мп (ширик) и 50 МП (телевик с 2-Х оптическим и 20-Х цифровым зумом). У Galaxy S25 Ultra же установлена квадрокамера на 200+50+50+10 Мп.

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