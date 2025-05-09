Путин, наряду с Си Цзиньпинем, представляет себя лидером нового мирового порядка, в котором больше не доминируют США, отметили в издании.

Присутствие мировых лидеров на ежегодном параде 9 мая в России продемонстрировало, что усилия Запада изолировать Владимира Путина и победить РФ провалились. Такое мнение высказала старший научный сотрудник Евразийского центра Карнеги в России Татьяна Становая, передает The Washington Post.

"Это позиционирование России как важной части мира, не изолированной, которая имеет много партнеров и друзей, и Запад не доминирует в мировой повестке дня своими нарративами", - отметила она.

По ее мнению, центральным посланием Путина Западу было то, что "если вы хотите, чтобы эта война прекратилась, вы должны остановить украинцев", продемонстрировав, что война "закончится на российских условиях".

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Как подчеркнули в WP, после нескольких лет изоляции на параде к Путину в этом году присоединились по меньшей мере два десятка мировых лидеров. И это дало ему возможность позиционировать себя "как уверенного мирового лидера, который идет к победе над Украиной, в то время как альянс между США и Европой ослабевает, а переговоры о прекращении войны ведутся в основном на условиях России".

"Путин, наряду с Си Цзиньпинем, представляет себя лидером нового мирового порядка, в котором больше не доминируют Соединенные Штаты, стремясь использовать изменение внешней политики президента США Дональда Трампа и ослабление мирового порядка, основанного на правилах", - акцентировали в WP.

Как предупредил директор Евразийского центра Карнеги в России Александр Габуев, несмотря на "теплые реверансы" Трампа Путину, позиция России в отношении стран Запада принципиально не изменилась:

"Путин сделал конфронтацию с Западом организующим принципом российской жизни. Независимо от усилий, которые прикладывает Трамп, Россия при Путине никогда не станет страной, которая не представляет угрозы для Европы и Соединенных Штатов".

Также не изменилась и цель Путина покорить Украину: хотя он якобы согласился на мирные переговоры, он также поклялся продолжать борьбу, если Украина отвергнет условия России, констатировали в издании.

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Как перечислили в WP, российское вооружение, представленное на параде, включало баллистические ракеты "Искандер", беспилотники, системы залпового огня "Торнадо-С" и тяжелые огнеметные системы ТОС-2.

"Все они использовались на войне против Украины", - говорится в статье.

Проехали по Красной площади и российские ракеты "Ярс", способные нести ядерное оружие.

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Напомним, во время выступления на параде 9 мая Путин заявил, что РФ победит в войне против Украины. По его словам, Россия добьется своих "стратегических целей":

"Россия была и будет несокрушимой преградой для нацизма, русофобии и антисемитизма и будет бороться с поборниками этих разрушительных идей".

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