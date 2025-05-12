Захватчики продолжают запускать с полуострова "шахеды".

Российские захватчики забирают системы противовоздушной обороны с других направлений, чтобы использовать их для прикрытия оккупированного Крыма.

Об этом заявил представитель Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук, передает Радио Свобода. По его словам, небо над оккупированным полуостровом пытаются защищать лучше, чем собственно российские регионы. Он объясняет это тем, что для Москвы Крым имеет логистическую и символическую ценность:

"Плотность ПВО на острове - выше, чем во многих регионах самой РФ. Из-за санкций и нехватки микроэлектроники у россиян ограниченные возможности для пополнения потерь".

Представитель ВМС отметил, что украинским защитникам уже удалось уничтожить много систем противовоздушной обороны и военных объектов захватчиков, однако россияне до сих пор способны запускать из Крыма дроны-камикадзе.

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"Это мобильные установки, которые можно перемещать, но в основном они используют проверенные локации", - пояснил он.

Оккупированный Крым

По словам президента Украины Владимира Зеленского, Российская Федерация превратила оккупированный полуостров в настоящую военную базу.

В украинской разведке сообщали, что захватчики сосредотачивают там значительное количество систем противовоздушной обороны, включая новейшие комплексы С-500.

Это связано с масштабными ударами Вооруженных сил Украины по военным объектам на полуострове и, как следствие, существенными потерями в ПВО оккупантов.

Кроме того, Россия активно защищает стратегически важные объекты, такие как Крымский мост, который уже подвергался атакам. Также захватнические войска прикрывают незаконно построенный мост баржами.

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