Мельник считает, что Мерц повторяет ошибку Шольца.

Постоянный представитель Украины при ООН, бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник раскритиковал канцлера Германии Фридриха Мерца за то, что он засекретил данные о передаче оружия Украине. По мнению дипломата, информация о поставках военной помощи Украине является "мощным сигналом для России и имеет превентивный эффект". Об этом пишет Spiegel.

Мельник напомнил, что когда в 2022 году бывший канцлер Олаф Шольц поставки оружия в Украину держал в тайне, Мерц его критиковал. Однако, став канцлером, он сам снова засекретил эту информацию.

"Это возвращает плохие воспоминания о временах, когда правительство пыталось скрыть отсутствие военной поддержки с помощью секретности весной 2022 года", - цитирует издание Мельника.

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Также издание напомнило, как Мерц в апреле 2022 года, будучи лидером оппозиции, был не согласен с тем, что поставки оружия Украине держат в тайне.

"Нас заставляют ждать, оправдываются, нет точной информации о том, что на самом деле поставляет Германия. А потом все это оправдывается тем, что это нужно из соображений безопасности", - говорил тогда Мерц.

Когда его спросили, что бы он изменил, если бы был канцлером, он тогда заверил, что информировал бы общественность о военной поддержке Украины. По его словам, держать маршруты транспортировки оружия в тайне правильно, а вот информировать о том, что поставляется, нужно. Иначе, мол, федеральное правительство без надобности подвергает себя подозрению в том, что не придерживается своих обещаний.

Через два месяца после этого под влиянием давления общественности правительство Шольца начало публиковать в интернете подробный список всех поставок оружия, и это продолжалось вплоть до смены правительства 6 мая.

По мнению Мельника, сейчас, на решающем этапе войны, для украинского общества важно знать, какое оружие поставляется из Германии и насколько быстро.

"Публикация поставок оружия также будет мощным сигналом для России и будет иметь превентивный эффект. Путин должен точно знать, что новое немецкое правительство сделает в военном плане, чтобы заставить его к справедливому и длительному миру", - отметил бывший посол.

Мерц засекретил поставки оружия

Как сообщал ранее УНИАН, спустя более трех лет полномасштабной войны и "широкой прозрачности" новая власть Германии решила держать поставки оружия Украине в секрете. Федеральное правительство решило значительно сократить объем информации о поставках вооружений.

Сообщалось, что такой шаг, прежде всего, призван "не дать агрессору в войне против Украины военного преимущества", мол, сокращение публичных обсуждений поставок оружия считается частью "тактики ведения войны".

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