Новый закон о студенческих визах принял парламент Польши и уже подписал польский президент.

Отныне иностранцам, желающим получать образование в Польше, придется доказать, что они на должном уровне владеют языком преподавания - в большинстве случаев это будет именно польский. Об этом сообщает информационный портал InPoland.

Издание отмечает, что в конце апреля Сенат Польши принял закон об ужесточении правил выдачи студенческих виз иностранцам. Теперь этот закон подписал президент Анджей Дуда. Поправки имеют целью ограничить визовые злоупотребления, когда иностранцы получают студенческие визы не ради обучения в Польше, а чтобы легально въехать на территорию Шенгенской зоны и потом там работать.

Согласно новым правилам, иностранцы, желающие учиться в Польше, должны будут предъявить документ, подтверждающий знание языка преподавания на уровне B2, или выше. Кроме того, учебные заведения теперь должны немедленно сообщать МИД о том, что студент-иностранец не начал обучение в данном учебном заведении.

Видео дня

Еще одно правило ограничит количество иностранцев в польских вузах. Теперь их должно быть не более половины от общего количества студентов. Если вуз уже имеет более половины иностранных студентов, ему запрещено принимать на обучение новых иностранцев, до количество уже имеющихся не снизится ниже 50%.

Европа ужесточает миграционные правила

Как писал УНИАН, сейчас в Польше обсуждают идею значительного ужесточения требований к иностранцам, которые стремятся получить польское гражданство. Сейчас подавать заявление на получение польского паспорта можно после трех лет проживания в стране. Этот срок хотят увеличить до 10 лет.

Также недавно миграционные правила ужесточила Франция. Новая директива требует от претендентов на гражданство лучшего владения французским языком и знаний об истории Франции. Также кандидатов будут проверять на предмет криминального прошлого.

Вас также могут заинтересовать новости: