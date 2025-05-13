Источники издания не считают, что он действовал так из-за сговора с Москвой.

Публичное заявление президента США Дональда Трампа с требованием к Украине немедленно начать переговоры с Россией существенно усложнило, а возможно и поставило под угрозу европейские усилия по введению новых санкций против Кремля.

Об этом пишет The Guardian, ссылаясь на дипломатов Европейского Союза. Они говорят, что президент Украины Владимир Зеленский был вынужден согласиться на переговоры в Стамбуле, чтобы не обидеть лидера Соединенных Штатов Америки:

"Путин сделал это предложение, чтобы не оттолкнуть президента США и избежать растущего европейского давления на Трампа с целью введения более жестких санкций. Западные дипломаты говорят, что не имеют оснований считать, что Трамп действовал в сговоре с российским лидером".

По данным издания, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер Польши Дональд Туск прибыли в Украину, чтобы надавить на Трампа и заставить его признать, что Россия только тянет время, поэтому единственным выходом является введение экономических санкций. Этот шаг символизировал бы признание Белым домом, что Путин сопротивляется прекращению войны.

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Руководители европейских министерств иностранных дел во время встречи в Лондоне пытались публично преуменьшить значение вмешательства Трампа, заявив, что без полного прекращения огня мирные переговоры не могут начаться.

Перемирие и переговоры в Стамбуле

Напомним, в ответ на обострение боевых действий и отсутствие прогресса в мирном урегулировании, лидеры Германии, Франции, Великобритании и Польши прибыли в Украину с координированной инициативой: 30-дневное прекращение огня с 12 мая.

Они заявили, что в случае отказа со стороны России, будет запущен новый раунд европейских санкций против Москвы. Подобные угрозы звучали и со стороны команды Дональда Трампа.

Россия официально отказалась от перемирия, назвав такие требования неприемлемыми. Вместо этого Путин предложил провести прямые переговоры между российской и украинской сторонами в Стамбуле.

В ответ Трамп заявил, что Украина должна "немедленно согласиться" на эти переговоры, даже без соблюдения режима тишины.

Президент Украины Владимир Зеленский согласился приехать в Стамбул, но подчеркнул: он будет ждать Путина лично.

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