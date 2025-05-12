Вышеупомянутая встреча может состояться уже в четверг в Турции.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сделал заявление относительно возможной встречи Украины и России в Турции. Она может состояться уже в четверг, 15 мая.

"Я очень настаивал на том, чтобы эта встреча состоялась. Я думаю, что из этой встречи могут выйти большие вещи", – заявил он во время пресс-конференции.

Трамп отметил, что еженедельно в войне гибнут 5 тысяч российских и украинских военных.

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"Они не американские солдаты, они из России и Украины, но они люди. Это – человеческие души, и их убивают на таком уровне, которого мы не видели со времен Второй мировой войны", – добавил американский президент.

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