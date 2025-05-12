Эксперт указал на ключевые проблемы атомного авианосца, который хочет построить РФ.

Строительство российского атомного авианосца "Шторм" сталкивается с серьезными препятствиями. Кораблестроительная инфраструктура РФ недостаточна для того, чтобы реализовать этот проект. Такое мнение высказал экс-консультант Пентагона, эксперт по иностранным военным делам в Фонде им. Казимира Пулаского в Варшаве Рубен Ф. Джонсон в своей колонке для 19FortyFive.

Что известно об авианосце "Шторм"

Экс-консультант Пентагона напомнил, что российский флот располагает только одним авианосцем - "Адмиралом Кузнецовым". Послужной список этого судна не так уж и велик. Тем не менее россияне продолжают работать над созданием атомного авианосца по образцу американских кораблей типа "Нимиц".

Эксперт отметил, что в РФ заявляют о том, что "Шторм" оснастят атомным реактором российского производства РИТМ-200 или РИТМ-400. По некоторым параметрам он даже должен превосходить старые реакторы на авианосцах ВМС США. В Москве ожидают, что корабль сможет развивать скорость свыше 30 узлов.

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Кроме того, пока неизвестно, планируют ли россияне использовать на "Шторме" систему запуска и подъема самолетов с паровой катапульты или электромагнитную систему запуска, подчеркнул эксперт. Предполагается, что на полетной палубе будут располагаться две взлетно-посадочные полосы для запуска самолетов.

Экс-консультант Пентагона напомнил, что РФ уже более десяти лет говорит о разработке атомных авианосцев. Тем не менее эти инициативы так и не продвинулись.

Почему "Шторм" обречен на провал

Россияне намерены использовать "Шторм" в качестве носителя таких современных самолетов, как истребитель Су-57. Рубен Ф. Джонсон отметил, что существующие российские истребители, такие как МиГ-29К, непригодны для запуска с катапульты, а самые новые самолеты еще не адаптированы для морских операций.

Также эксперт указал на то, что Россия столкнулась с серьезными экономическими трудностями из-за войны против Украины. По его словам, грандиозные планы Москвы по строительству авианосцев кажутся нереалистичными.

Помимо этого единственным судостроительным предприятием во времена СССР был Николаевский судостроительный завод в Черном море, который находится на территории Украины. Эксперт подчеркнул, что Украина, очевидно, не предоставит эти верфи в распоряжение России. Более того, верфи, которые в настоящее время обслуживают "Адмирала Кузнецова", не в состоянии полностью отремонтировать это судно.

Также экс-консультант Пентагона указал на то, что МиГ-29К совершал полеты с "Адмирала Кузнецова", но не с катапульты. По словам эксперта, ее использование на самолете требует существенных изменений в носовом оперении. Также МиГ-29К не был спроектирован с учетом напряжений, возникающих при запуске с катапульты.

Помимо этого более современный Су-57 был построен лишь в нескольких экземплярах. Эксперт подчеркнул, что этот самолет никогда не разрабатывался в варианте, пригодном для использования на авианосцах.

Рубен Ф. Джонсон резюмировал, что Россия вряд ли сможет достроить этот авианосец. Он считает, что этот проект слишком нецелесообразный, чтобы реализовать его.

Сможет ли РФ построить атомный авианосец "Шторм" - мнение эксперта

Ранее обозреватель, экс-сержант и бывший уорент-офицер спецназа армии США Стив Балестриери оценил шансы России на постройку авианосца "Шторм". По его словам, у России нет опыта, ресурсов и технологий, чтобы сделать это реальностью.

По словам Балестриери, огромный авианосец должен был быть заложен в 2025 году и введен в эксплуатацию к 2030 году. Кроме того, якобы Россия планирует построить еще три авианосца, чтобы "держать Запад в страхе в Арктике". Однако, как констатировал обозреватель, у России нет верфи, которая могла бы построить "Шторм".

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