Трамп не видит, что Путин пытается выиграть время, считает автор материала.

Иллюзия единства западных партнеров вокруг Украины продержалась около 30 часов. После визита мировых лидеров в Киев 10 мая, Европа и Украина требовали от РФ согласия на 30-дневное прекращение огня, и этой идее подыгрывала администрация Трампа.

Но все изменилось, когда заговорил российский диктатор Владимир Путин, пишет CNN. Во время своего выступления правитель РФ даже не упомянул о 30-дневном перемирии, зато пытался выдать что-то старое за новое. Речь идет о прямых российско-украинских переговорах в Стамбуле, которые Путин предложил возобновить 15 мая.

"Трансатлантическое единство было разрушено. Трамп набросился на предложение Кремля, просто заявив в своей социальной сети Truth, что Путин не хочет прекращения огня, и вместо этого давил на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы тот "провел встречу, немедленно!!!". И снова маятник качнулся назад. Трамп демонстративно молчал, пока давние союзники США трубили о своем новообретенном единстве. Путин заговорил, и Трамп переориентировался", – говорится в материале.

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На фоне такого развития событий украинскому президенту оставалось лишь продемонстрировать преданность мирным усилиям и предложить встречу с Путиным – человеком, ответственным за военные преступления против украинцев – тет-а-тет.

Автор материала не исключает, что за кулисами Москва и Вашингтон вынашивают собственный план, который приблизит цивилизацию к миру. Однако когда заговорил Трамп, лидеры Европы, кажется, замолчали. В отличие от неба над Украиной.

"Путин теперь втройне приободрен. Он смог полностью проигнорировать европейские и украинские требования – даже не упоминать о них прямо. Во-вторых, он не столкнулся – пока – ни с какими "массированными санкциями" против России и увеличением военной помощи Украине, которые Европа, как представляется, предлагала Трампу поддержать в случае отсутствия прекращения огня. В-третьих, предложение Путина о прямых переговорах в Стамбуле – ничего нового, кроме даты четверга – неожиданно стало основой позиции Трампа", – акцентирует CNN.

Если такая встреча действительно состоится, она станет чрезвычайно опасным шагом. Путин и Зеленский ощутимо презирают друг друга. Диктатор РФ считает президента Украины "проевропейским предателем и символом успеха, рожденным имперским упадком, с которым бюрократы советской эпохи еще не могут смириться". Украинцы же видят в Путине человека, который безжалостно и безосновательно вторгся в их страну и каждую ночь безжалостно обстреливает детей. Скорее всего, стороны не найдут общего языка.

Не исключено, что встрече будут пытаться поспособствовать в Белом доме. Однако Путин до сих пор даже не продемонстрировал согласие на такую поездку. При этом слишком глубокое вмешательство Соединенных Штатов может негативно сказаться на их отношениях практически со всеми.

Самый простой вывод, который можно сделать из последних нескольких дней, заключается в том, что Трамп не видит, что Путин пытается выиграть время. Потенциальная встреча в Стамбуле должна состояться всего через три дня, однако она не принесет немедленного мира, и, возможно, даже прекращения огня. Более того, встреча лидеров Украины и РФ "может даже отбросить мирный процесс назад и снова отсрочить момент, когда Трамп должен будет решить, присоединится ли он к своим европейским союзникам в причинении боли России за отказ от перемирия".

"Каким будет ответ на отложенное жизненно важное решение Трампа, уже понятно. Как Европа и Украина будут защищать себя – нет", – констатирует CNN.

Переговоры в Турции 15 мая: ключевое

Во время пресс-конференции в Кремле в ночь на 11 мая Путин обвинил Украину в срыве мирных переговоров в 2022 году, когда РФ осуществила полномасштабное вторжение в нашу страну. Правитель страны-агрессора заявил о желании возобновить переговоры в Турции 15 мая "без предварительных условий".

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя это заявление, подчеркнул, что 15 мая будет в Стамбуле и будет ждать там Путина лично.

12 мая президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность визита в Турцию на переговоры.

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