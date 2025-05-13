Мужчина признался, что не знал о запрете и из-за этого попал в неловкую ситуацию во время отдыха.

На круизных лайнерах действует неписаное правило, которое запрещает упоминать о печально известном "Титанике" - пассажирском судне, которое стало главным символом крупной морской катастрофы. По крайней мере, этим можно сильно расстроить персонал и других пассажиров.

Тиктокер "Марк Себастьян" с почти двумя миллионами подписчиков поделился своим опытом отдыха на круизном лайнере. Во время обеда он заметил, что судно, на котором они находились, было лишь "на 100 футов длиннее Титаника". Эта ремарка стала причиной крайне неудобной ситуации, признается мужчина.

"Упали столовые приборы, официанты ахнули... мертвая тишина. Вы не должны говорить о Титанике. Кто это знал? Я - нет!" - рассказал блогер.

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Марк также отметил, что после упоминания "Титаника" его подружка, которая находилась рядом, прошептала ему, что об этом "не разрешено говорить".

Подписчики блогера подтвердили, что упоминать самую громкую морскую катастрофу, находясь на палубе круизного лайнера - действительно плохая идея и вообще является табу.

"Сказать "Титаник" - это то же самое, что кричать "бомба" в аэропорту", - написала одна женщина.

Другие интересные материалы о круизных лайнерах

Как писал УНИАН, пожилые супруги из Флориды продали почти все имущество, чтобы дожить свои дни в кругосветном путешествии на круизных лайнерах. По их словам, стоимость проживания на лайнере оказалась значительно дешевле, чем они тратили на суше.

Также мы рассказывали, как мужчина попал в тюрьму за то, что испортил отдых подруги на круизном лайнере. Американец был крайне расстроен тем, как с ним поступила его девушка и ее семья.

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