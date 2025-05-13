Трамп: Евросоюз хуже Китая

Это заявление американский лидер сделал, обжигая перспективы двусторонней торговли.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Европейский Союз "хуже Китая", обсуждая перспективы двусторонней торговли, передает Politico.

Упомянув о достигнутом между США и Китаем торговом соглашении, Трамп сказал, что "Европейский Союз во многих отношениях хуже Китая".

"Они значительно уступят. Увидите. У нас все козыри в руках. Они относятся к нам очень несправедливо", - добавил он.

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Эти заявления Трампа резко контрастируют с тем, что он говорил накануне. В частности, перед этим он назвал главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен фантастической и добавил, что надеется на встречу с ней вскоре.

Пошлины Трампа - главные новости торговой войны

Как сообщал УНИАН, переговоры между США и Китаем по ослаблению торговой напряженности принесли свои плоды. После достижения сторонами "существенного прогресса" фьючерсы на американские фондовые индексы подскочили, а доллар вырос.

Отмечается, что Индия и Япония также ведут переговоры с США о снижении пошлин.

Впоследствии стало известно, что США и Китай временно снизят пошлины на товары друг друга. Это решение призвано снизить торговую напряженность и дать двум крупнейшим экономикам мира еще три месяца на урегулирование разногласий.

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