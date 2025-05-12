Новая утечка подтверждает компактные размеры и внушительный аккумулятор емкостью 6800 мАч.

Следующий флагманский телефон Xiaomi, который выйдет осенью 2025 года, получит заметные улучшения относительно предшественника и во многом превзойдет Samsung Galaxy S25 и другие топовые Android-устройства на рынке.

Информация поступила от популярного китайского инсайдера под ником Smart Pikachu. Сообщается, что Xiaomi 16 станет первым смартфоном с новым процессором Snapdragon 8 Elite 2, который в ранних тестах опережает современные флагманские решения на 40%.

Помимо нового флагманского процессора новый смартфон получит батарею емкостью 6800 мАч с поддержкой зарядки мощностью 100 Вт. При этом гаджет будет компактным, с 6,3-дюймовым OLED-дисплеем и очень тонкими рамками. Таким образом, Xiaomi 16 станет настоящим монстром автономности в своем классе.

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Напомним, что у Xiaomi 15 установлен аккумулятор на 5400 мАч, а мощность проводной зарядки составляет 90 Вт.

Еще ходят слухи, что Xiaomi 16 получит перископический телеобъектив для улучшенного зума и детализации изображений. Это нововведение устранит главный недостаток Xiaomi 15, у которого отсутствовала передовая технология зума.

Ранее стало известно, что Xiaomi, опасаясь возможных санкций США, создает операционную систему HyperOS без сервисов Google. Аналогичная прошивка может выйти для устройств OnePlus, Oppo и Vivo.

Как УНИАН уже рассказывал, в ассортименте Xiaomi появились один из самых дешевых смарт-часов на рынке. Девайс получил экран, как у Apple Watch, автономность в 14 дней и датчики мониторинга здоровья.

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