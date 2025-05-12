Один из подозреваемых находится под арестом в Литве.

Польская прокуратура обвинила сразу двух украинцев в причастности к поджогу торгового центра в Варшаве. По словам следователей, граждане Украины сотрудничали с поджигателями, которые действовали в интересах российских спецслужб, пишет RMF FM.

Отмечается, что инцидент произошел 12 мая 2024 года. По данным следствия, один из подозреваемых, украинец Даниил Б., получил задание из РФ, которое заключалось в съемке пожара на камеру, а также работ по его тушению.

В издании поделились, что сейчас Даниил Б. находится под арестом в Литве. Его подозревают в участии в деятельности иностранной разведки против Польши и в совершении акта саботажа террористического характера.

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Польские следователи заявили, что второй подозреваемый из Украины, Александр В., мог быть заказчиком съемок. Они выяснили, что нарушитель уже находится на территории РФ. Польские правоохранители уже выдали ордер на его арест, а также подали ходатайство о выдаче европейского ордера.

По данным следствия, оба подозреваемых входили в организованную группировку, которая планировала поджоги крупных объектов в странах Евросоюза. Целью этих преступлений было запугивание людей, считают следователи.

В Польше произошло сразу два ДТП

Ранее в Польше в ночь на 29 апреля вблизи села Давиды Мазовецкого воеводства произошли два дорожно-транспортных происшествия на скоростной дороге S2. Украинские дипломаты принимают необходимые меры с целью выяснения количества граждан Украины, которые могли пострадать.

По данным МИД, в результате обоих инцидентов 15 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести. Среди них 12 пассажиров автобуса и двое пожарных.

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