Количество - единственный показатель, по которому советские танки превзошли западные разработки, считает обозреватель.

Западные танки превосходят в прочности советские, которыми Россия воюет с Украиной. Не случайно танк Leopard 2A4, который якобы сбили по меньшей мере 10 российских FPV-дронов, несмотря на детонацию боеприпасов, в конце концов был восстановлен. Между тем тысячи танков советского и российского производства были уничтожены во время войны в Украине с 2022 года. Об этом пишет оборонный обозреватель Айзек Зайц для портала 19FortyFive. Эксперт сравнил характеристики западных танков и российских.

Конструкция

Для конструкции западных танков, особенно тех, что изготовлены в США, Германии и Великобритании, важен баланс огневой мощи, защиты экипажа и мобильности. Производители стратегической целью ставят создание высокоживучих танков, способных поражать силы противника на больших расстояниях, обеспечивая при этом надежную безопасность экипажа.

В советских, а впоследствии и российских танковых конструкциях почти всегда количество было важнее качества. Стратегическая цель заключается в изготовлении большого количества танков, способных подавить врага благодаря численности и тактической гибкости. Советские танки прочные, надежные и простые в обслуживании, с акцентом на мобильность и огневую мощь, а не на защиту.

Видео дня

Экипаж

Разработчики западных танков в приоритете имеют защиту экипажа с помощью усовершенствованных систем бронирования. Например, M1 Abrams использует композитную броню, которая включает слои обедненного урана, для обеспечения исключительной защиты от кинетических и химических угроз. Западные танки разработаны так, чтобы максимально минимизировать возможность взрывов боеприпасов благодаря использованию фановых панелей и изолированных отсеков для боеприпасов.

Западные танки также пытаются интегрировать системы активной защиты (САП), такие как "Трофи", которая может перехватывать снаряды. Они также вмещают большие экипажи - обычно из четырех человек: командир, наводчик, заряжающий и водитель. Благодаря этому улучшается общая производительность, однако увеличиваются размеры и сложность танка. Кроме того, в западных танках важным является комфорт экипажа и эргономика - у них более просторные салоны и усовершенствованные системы связи.

Между тем советские танки используют комбинацию композитной и динамической брони. Диактивная защита, такая как "Контакт-5" и "Реаликт", применяемые на Т-90, взрывается наружу при ударе, нейтрализуя летящие снаряды. Это обеспечивает надежный уровень защиты. Хотя она эффективна, динамическая защита может быть менее надежной, чем композитная, и может потребовать частой замены. В советских танках также используются антикоррозионные системы. Впрочем, они лишь недавно появились на передовой.

Экипажи советских танков обычно состоят из трех человек: командира, наводчика и водителя. Автоматическое заряжание устраняет потребность в отдельном заряжающем, уменьшая размер экипажа и профиль танка. Однако это приводит к тесному интерьеру и менее эргономичному дизайну, что влияет на работу экипажа в течение длительного времени.

Технологии

При изготовлении западных танков производители интегрируют передовые технологии, в частности цифровые системы управления полем боя, передовые датчики и сетевые системы связи, которые улучшают ситуационную осведомленность, координацию и общую боевую эффективность. Западные танки также имеют модульные конструкции, позволяющие легко их модернизировать и настраивать. Недостатком является то, что эта технология значительно повышает стоимость западных танков и может уменьшить общее количество изготовленных единиц.

Советские же танки сосредоточены на надежных, проверенных технологиях. Их можно легко производить и массово обслуживать. Хотя современные российские танки, такие как Т-14 "Армата", начинают внедрять более передовые технологии, традиционные советские конструкции всегда предпочитают простоту и надежность технологической сложности. Такой подход гарантирует быстрый ремонт танков и их возвращение к эксплуатации.

Какие танки лучше

Из-за передовых технологий и материалов западные танки, как правило, дороже в производстве и обслуживании. Западные страны часто инвестируют значительные средства в меньшее количество более мощных танков.

Количество - это единственный показатель, по которому советские танки превзошли западные разработки. Советские танки разработаны таким образом, чтобы быть экономически эффективными и легкими в производстве в больших количествах. Более низкая стоимость и более простая конструкция делают советские танки более доступными для разных стран.

Если западные разработчики сделали акцент на безопасности экипажа и технологическом превосходстве, то россияне, наоборот, продолжают отдавать предпочтение количеству, а не качеству.

Какие танки лучше? Обозреватель считает, что это зависит от характера войны:

"В войнах меньшего масштаба доминирует западная философия, но в крупномасштабных длительных войнах на истощение советская философия в конце концов побеждает, но за это заплатит дорого".

Чем воюют россияне

Как сообщал ранее УНИАН, на фоне исчерпания запасов бронетехники и тотального доминирования украинских дронов в небе российская армия вынуждена переходить на использование мотоциклов в штурмовых действиях. Как писал Business Insider, мотоцикл имеет свои очевидные сильные стороны: это достаточно быстрая и маневренная техника, которая может преодолевать опасную зону в короткое время, избегая ударов беспилотников. И именно поэтому россияне, похоже, сейчас делают ставку на мотоциклетные штурмовые отряды.

Однако централизованная мотоциклизация российской армии несет в себе и определенные риски, говорят аналитики. В частности это может снизить способность российской армии адаптироваться к новым реалиям фронта.

В то же время есть у россиян и новое оружие. ГУР подробно описало новую российскую разработку - крылатую ракету S8000 "Бандероль". В разведке установили, что ее разработчик - подсанкционное предприятие "Кронштадт". Основным ее носителем является БпЛА "Орион" производства той же компании. Также осуществляется адаптация изделия для применения с ударных вертолетов Ми-28Н. Особенностью ракеты является способность выполнять повороты с меньшим радиусом, чем у типовых крылатых ракет российского производства таких как Х-101, 3М-14, 9М727, Х-69. При этом "Бандероль" сохраняет характерную траекторию полета крылатой ракеты.

Говорится, что "Бандероль" оснащена боевой частью массой до 150 кг, способна преодолевать расстояние до 500 км со скоростью 500 км/ч, в качестве топлива используется авиационный керосин.

Вас также могут заинтересовать новости: