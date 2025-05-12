Рядовые европейцы представляют себе войну, как что-то из кинохроники о Первой или Второй мировой войне, поэтому очень удивляются тому, как живет военная Украина сейчас.

Реальная война всегда выглядит совсем не так, как она воспринимается в воображении. Британский турист Адам Смит, который ведет популярный блог в TikTok, зимой посетил Киев и был удивлен тем, насколько "живой" и оживленной является украинская столица, обожженная войной.

Общаясь с изданием Newsweek, мужчина признался, что рассматривал свою поездку в Украину, как уникальную возможность почувствовать, какова она - жизнь в стране, охваченной войной.

"Услышав сирену воздушной тревоги и вынужденный искать укрытие, я почувствовал мягкую версию того, что переживали наши бабушки и дедушки во время блицкрига Второй мировой войны", - говорит британец.

В своем блоге мужчина показал типичные сцены вечерней жизни большого европейского города - уличные гуляния, магазины с широким ассортиментом товаров, изысканные рестораны и дешевый фастфуд. Но в случае с Киевом тут же рядом постоянные напоминания о кровавой ожесточенной войне, которой нет конца - полустихийные мемориалы погибшим солдатам, поврежденные бомбами здания, выставка сожженной вражеской техники посреди площади.

Смит поужинал в уютном заведении на Майдане Независимости, прежде чем очередная воздушная тревога заставила его спрятаться под землей, где он снова столкнулся с парадоксами военных будней Украины - ожидая окончания воздушной тревоги, люди танцевали в метро под живое выступление музыкальной группы.

"Такое ощущение, будто этот город пытается вернуться к нормальной жизни. Вы все еще можете выйти на улицу и хорошо провести время, но всегда есть напоминание о войне, куда бы вы ни пошли", - сказал блогер.

Реакция подписчиков Смита на обнародованные им видео была неоднозначной. Некоторые пользователи TikTok возмущались, что он поехал в окровавленную страну в туристическую поездку, другие наоборот похвалили его за то, что он показал "человеческую сторону" жизни в военной Украине.

"Люди, которые пишут, что это не похоже на войну, очевидно, НИКОГДА не были на войне", - написал один из пользователей.

Некоторые подписчики признались, что для них трудно совместить в одном времени-пространстве войну и современную жизнь.

"Этот телефонный сигнал тревоги такой сумасшедший, такой странный - видеть что-то, что ассоциируется со Второй мировой войной на экране современного телефона", - написал один подписчик, комментируя момент видео с воздушной тревогой.

Другие рассказы туристов об Украине

Как писал УНИАН, ранее другой европейский турист решился посетить Львов этой зимой и тоже поделился впечатлениями от пребывания в максимально удаленном от фронта украинском городе.

Его тоже поразило, что украинцы не выглядят слишком обеспокоенными из-за войны и вяло реагируют на воздушную тревогу. Вместе с тем дыхание войны ощущается даже во Львове, признал путешественник.

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