Жительница Донецка рассказала, как изменился некогда едва ли не самый богатый город Украины

Хотя Донецк находится под российской оккупацией уже 11 лет, обещанного процветания здесь так и не началось. Город претерпел минимальные разрушения в результате боевых действий, поэтому главная проблема - бесхозяйственность оккупантов. Об этом в интервью OBOZ.UA на условиях анонимности рассказала жительница оккупированного города.

Постоянная головная боль дончан - коммунальная отрасль. В некогда одном из самых богатых городов Украины денег не хватает ни на что, и коммуналку финансируют по остаточному принципу. Жители города убеждены, что даже эти деньги в значительной степени просто разворовывают.

Так, город годами живет без нормального водоснабжения. Несмотря на все обещания гауляйтера Пушилина, воду здесь подают по графику, который к тому же постоянно меняется.

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"Нам в частном доме в Калининском районе воду дают всего по несколько часов трижды в неделю. Она идет тонкой струйкой, причем ржавая и вонючая. То есть пить ее и готовить на ней еду просто опасно - никакое кипячение не поможет. Но все же кипятим для того, чтобы помыться", - рассказала женщина.

Параллельно в городе наладили систему подвоза воды автоцистернами, но в случае собеседницы издания точка разлива находится аж за километр от ее дома. Поэтому у женщины просто "нет никаких сил" таскать воду от автоцистерны, тем более что и эта вода не является особо чистой. Поэтому постоянной статьей расходов в семейном бюджете является покупка 5-6 литровых бутылей с водой в супермаркетах.

Как и в прифронтовых регионах свободной части Украины, в оккупированном Донецке значительная часть школьников учится дистанционно. Но не из-за "угрозы обстрелов", а именно потому, что в школах нет воды.

Из-за хронического недофинансирования коммунальщики почти не ремонтируют порывы канализации. В Донецке немало многоэтажек годами стоят с затопленными подвалами.

Не под силу российским властям и наладить систему вывоза бытового мусора. Города террористической "республики", в том числе и Донецк, превратились в стихийные свалки, говорит женщина.

Все это порождает производные проблемы - например, в областном центре расплодились крысы. Они разгуливают по улицам города, почти не боясь людей. Вроде бы на борьбу с крысами выделяют отдельное финансирование, но дончане убеждены, что деньги просто воруют.

"Крысы ходят пешком, собаки сбиваются в стаи - зато "республика" гуляет. А "власть" только и говорит о том, как прекрасно стало жить", - возмущается женщина.

По ее словам, на "день ДНР" оккупационные власти сгоняли людей, особенно молодежь, на "празднование".

"Хотя здесь уже время похоронные марши играть", - добавила горожанка.

Ситуация на оккупированных территориях

Как писал УНИАН, оккупанты усиливают политику по принуждению украинцев к выезду с временно оккупированных территорий. Им на смену завозят граждан России. Это является длительной политикой агрессора на замещение нелояльного украинского населения послушной российской массой.

По мнению экспертов, после окончания активных боевых действий Россия будет пытаться изолировать оккупированные территории от контактов с внешним миром, особенно с Украиной, чтобы было легче интегрировать их в российское государственное пространство.

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