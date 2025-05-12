Украина в апреле уже пыталась комбинированной атакой уничтожить Керченский мост, но эта атака оказалась неудачной.

В текущих условиях Украина не сможет уничтожить Крымский мост крылатыми ракетами Taurus, так как россияне слишком хорошо прикрывают его системами ПВО. Об этом военный эксперт, экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев сказал для Youtube-канала "Фабрики новостей".

В частности, у него спросили, если Украина получит от Германии крылатые ракеты Taurus, удастся ли уничтожить ими Крымский мост.

"Уже нет... Если бы у нас "Таурусы" были в 2022 году, когда плотность системы противовоздушной обороны в районе Керченского моста была несколько меньше, такой шанс на успех был. А сейчас настолько многоуровневая, эшелонированная система противовоздушной обороны создана там, что шансов на ее преодоление немного", - считает Селезнев.

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При этом, по его словам, не является государственной тайной то, что в апреле украинские силы попытались масштабно атаковать дронами и ракетами типа ATACMS Керченский мост, но эта атака оказалась неудачной.

"Еще на этапе подлета львиная доля наших средств была уничтожена. Более того, тогда была комбинированная атака - с воздуха и с воды. Так же наши (морские дроны) SeaBaby и Magura работали на этом участке украинско-российского фронта. Слишком много враг потратил ресурсов и имел немало времени, чтобы это сделать, чтобы сейчас мы имели возможность реализовать этот кейс", - сообщил Селезнев.

В то же время, он сказал, что это не означает, что Силы обороны отказываются от варианта разрушения этого моста. Он убежден, что украинские силы попытаются снова уничтожить мост, но информацию о том, какими это будет сделано средствами, не будут сообщать, пока соответствующая атака не состоится. Он считает очевидным то, что Керченский мост является приоритетной целью для ВСУ.

Вместе с тем Селезнев отметил, что сегодня Крым превратился для россиян в новую Чернобаевку.

"Потому что именно там сейчас "черная дыра" для российской системы противовоздушной и противоракетной обороны. Мы их системы там автоматически разрушаем. Враг подтягивает новые. Мы их так же жжем. Я думаю, что вопрос времени по истощению российских дополнительных систем, а уже после того можно вести речь о том, что мы найдем соответствующий ключик к тому хитроумному замку, который создан вокруг Керченского сооружения", - убежден Селезнев.

"Таурусы" для Украины

Как сообщал УНИАН, канцлер страны Фридрих Мерц завил, что Украина может рассчитывать на новое правительство Германии в вопросе передачи крылатых ракет Taurus. Мерц известен тем, что в избирательный период высказывал поддержку идеи предоставления Украине крылатых ракет Taurus.

Украинский военный Станислав "Осман" Бунятов считает, что стало гораздо сложнее поразить Керченский мост, чем это было в начале полномасштабного вторжения в 2022 году.

В то же время, генерал-майор запаса ВСУ Сергей Кривонос убежден, что запускать дорогие ракеты Taurus, если Украина получит их от союзников, не стоит по незаконно построенному Россией Крымскому мосту, потому чтоэто невыгодно с экономической точки зрения.

Командующий Военно-морских сил Украины Алексей Неижпапа считает, что "нет ни одной крепости, которую нельзя разрушить", и Крымский мост остается приоритетной целью.

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