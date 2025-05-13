Советуем внимательно рассмотреть изображение, но не задерживать взгляд на одном месте слишком долго.

Оптические иллюзии – это визуальные загадки, которые бросают вызов тому, как ваш мозг обрабатывает информацию.

Часто такие головоломки имеют целью проверить вашу внимательность к деталям, логическое и критическое мышление. УНИАН подготовил для вас новую захватывающую оптическую иллюзию. Вы готовы к новому вызову?

Итак, ниже вы увидите коллаж с розами. Где-то среди них мы спрятали конфету, которую вам нужно будет найти. Сделать это будет очень непросто, учитывая разнообразие цветов на картинке.

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К тому же, мы выделили на ответ всего 11 секунд. Поэтому советуем внимательно рассмотреть изображение, но не задерживать взгляд на одном месте слишком долго.

Ну что, вы готовы? Тогда начинаем отсчет времени.

Тик-так. 11 секунд на поиск конфеты среди роз подошли к концу. Удалось ли вам ее заметить? Если вы справились, вы принадлежите к 5% людей, которым это под силу.

Если же вы не нашли конфету за 11 секунд, вернитесь к изображению и попробуйте поискать еще раз. Но на этот раз уже без ограничений во времени.

Мы же покажем правильный ответ:

Головоломки от УНИАН

Предлагаем вам интересное задание, в котором вам нужно найти петуха среди орлов на картинке. Сделать это надо всего за 12 секунд.

Или же можете проверить свои силы в интересной головоломке. Вам надо найти слово "небо" среди хаотично расположенных букв. На это задание у вас будет 7 секунд. Вы в игре?

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