В публикации российского посольства имя генерала не упоминается.

Бывший командующий оккупационными войсками РФ в Украине, российский генерал Сергей Суровикин, который исчез из публичного пространства после мятежа Евгения Пригожина, засветился в Алжире.

Военачальника оккупантов на снимках заметили провоенные российские ресурсы, пишет "Медуза". Нашли его на фото, которое было опубликовано российским посольством в Алжире.

Примечательно, что в публикации российского посольства имя генерала не упоминается. Там сказано лишь "старший группы российских военных специалистов".

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Однако на кадрах действительно можно заметить мужчину в очках, похожего на Суровикина.

Стоит отметить, что в феврале 2025 года в Госдуме говорили, что Суровикин работает "работает военным советником" в одной из стран Африки.

Кто такой Сергей Суровикин

Сергей Суровикин – российский генерал, которого в октябре 2022 года Москва назначила на должность главного командующего Объединенной группировки сил, воевавшей против Украины. СМИ называли его "человеком Пригожина" и сообщали, что в его "послужной список" входил кровавый разгон демонстраций в России накануне распада СССР в 1991 году и российская интервенция в Сирии.

23 июня 2023 года владелец российской частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что по позициям его наемников нанесли удар кадровые войска РФ и объявил поход на Москву. В столицу РФ его силы так и не добрались, а два месяца спустя самолет с якобы Пригожиным на борту был сбит. С тех пор он считается погибшим.

После мятежа Пригожина Суровикин исчез из публичного пространства и перестал выходить на связь. Медиа писали, что в России его подозревали в причастности к пригожинскому походу. РосСМИ утверждали, что Суровикин находился под домашним арестом.

После этого новостей о судьбе Суровикина было не так уж и много.

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