Ближайшие месяцы покажут, является ли "осмиевый кризис" концом эпохи.

Самый редкий в мире металл – осмий - покорил инвесторов и рынки своей стоимостью в 1 350 долларов за грамм. Этот драгоценный элемент может стать еще более дефицитным, что спровоцирует значительный скачок цен.

Издание farmingdale observer пишет, что Институт осмия сообщил, что к 2026 году сырье, необходимое для производства кристаллического осмия, будет полностью исчерпано, что вызвало шок в инвестиционных кругах. Эксперты предсказывают ошеломляющий 120%-ый рост цен в ближайшие месяцы, в результате чего стоимость осмия достигнет небывалых высот.

Свойства, присущие этому металлу, делают его особенно ценным для специализированного применения.

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Инвесторы все чаще рассматривают осмий как уникальное средство для инвестиций, особенно в условиях нестабильности традиционных драгоценных металлов. Гарантированная нехватка осмия делает его еще более привлекательным.

Высокотехнологичные ювелирные и часовые компании - основные потребители осмия - сталкиваются с серьезными проблемами. Некоторые люксовые бренды уже разрабатывают маркетинговые стратегии, подчеркивающие "вымирающий статус" осмиевых компонентов в изделиях.

Дефицит ресурсов стимулирует инновации во всех отраслях. Научные сообщества активизировали поисковые работы, а некоторые исследователи даже изучают внеземные источники, исследуя Марс и метеориты на предмет потенциальных месторождений осмия.

Ближайшие месяцы покажут, является ли "осмиевый кризис" концом эпохи или началом новой главы в истории драгоценных металлов, поскольку рынки адаптируются к этой экстраординарной ситуации.

Ранее УНИАН писал, что большинство людей, когда думает о драгоценных металлах, представляет золото или платину, но самый дорогой в мире металл - осмий, который стоит 1 330 820 евро за килограмм.

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