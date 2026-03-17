'Это нечестно с их стороны': Трамп раскритиковал Иран за блокирование Ормузского пролива

По словам Трампа, США уже победили в войне против Ирана.

Президент США Дональд Трамп раскритиковал Иран за блокирование Ормузского пролива. Такое заявление он сделал во время обеда с членами совета директоров Центра Трампа-Кеннеди.

По словам Трампа, США уже победили в войне против Ирана. Он добавил, что Тегеран не имеет права блокировать Ормузский пролив.

"Это даже нечестно с их стороны. Мы уже победили! Они не имеют права продолжать то, что они делают", - сказал Трамп.

Напомним, что ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Ормузский пролив закрыт только для американских, израильских и подобных судов и танкеров. Он заверил, что для остальных стран этот пролив остается открытым.

Смогут ли США самостоятельно разблокировать Ормузский пролив

Ранее The Times писало, что смогут ли США разблокировать Ормузский пролив без помощи союзников. Журналисты исследовали возможную военную охрану судов, проходящих через пролив. Отмечается, что даже если слова Трампа о полностью уничтоженном флоте Ирана соответствуют действительности – Тегеран все равно способен останавливать судоходство через пролив.

Западный флот мог бы сопровождать нефтяные танкеры. Однако это не помогло бы в защите от ракетных ударов Ирана с суши. Учитывая это, большинство судоходных компаний и, что самое важное, их страховщики, не пойдут на такой риск.

