Смогут ли США самостоятельно разблокировать Ормузский пролив: анализ от The Times

В настоящее время Иран делает ставку на то, что он сможет пережить соседей в изнурительной войне.

Президент США Дональд Трамп пытался сформировать коалицию партнеров для обеспечения прохода нефтяных танкеров через Ормузский пролив. Однако вскоре он раскритиковал партнеров за "недостаточный энтузиазм" в этом вопросе.

На фоне этого The Times проанализировал, возможно ли обеспечить безопасный проход нефтяных танкеров через пролив и какова цель Тегерана в этих действиях.

Издание, в частности, рассматривает возможность транспортировки нефти по трубопроводам. Такой способ позволяет перевозить нефть без больших затрат на рабочую силу и без рисков, которые существуют при морской торговле.

Видео дня

Журналисты отмечают, что на Ближнем Востоке существует два нефтепровода, которые обходят Ормузский пролив. Один принадлежит ОАЭ, длиной 240 миль (более 380 км – УНИАН), пролегающий от нефтяного месторождения Хабшан к юго-западу от Абу-Даби до эмирата Фуджейра. И он расположен непосредственно за пределами пролива.

Второй – принадлежит Саудовской Аравии, 750-мильный (1200 км – УНИАН) нефтепровод пересекает полуостров с востока на запад – от нефтяных месторождений побережья Персидского залива до порта Янбу на Красном море.

Обе страны увеличили транспортировку по нефтепроводам до их максимума – 1,8 млн баррелей и 7 млн баррелей в день соответственно. Однако через Персидский залив, для сравнения, до начала конфликта проходило около 20 млн баррелей, отмечают журналисты.

Издание пишет, что страны могли бы сотрудничать с целью расширения инвестиций в трубопроводы. Однако этому мешают отношения между государствами. В частности, ОАЭ и Катар не хотели бы зависеть от Саудовской Аравии, через которую проходили бы эти нефтепроводы. Вместо этого они стали зависимыми от Ирана.

Военная защита судов

Также журналисты исследовали возможную военную охрану судов, проходящих через пролив. Отмечается, что даже если слова Трампа о полностью уничтоженном флоте Ирана соответствуют действительности – Тегеран все равно способен останавливать судоходство через пролив.

Западный флот мог бы сопровождать нефтяные танкеры. Однако это не помогло бы в защите от ракетных ударов Ирана с суши. Учитывая это, большинство судоходных компаний и, что самое важное, их страховщики, не пойдут на такой риск.

И даже если США и Израилю удалось бы уничтожить все ракетные базы Ирана, Тегеран способен засыпать залив минами с небольших рыболовецких судов.

Трамп обратился за помощью к другим странам, в частности к Китаю

Издание отмечает, что Германия и Великобритания скептически отреагировали на просьбу Трампа направить военные корабли в регион. Также выразили осторожность, но не отвергли эту возможность страны Дальнего Востока – в частности Южная Корея и Япония.

Однако самым неожиданным стал призыв Трампа о помощи к Китаю – главному геополитическому сопернику Вашингтона, который поддерживает хорошие отношения с Тегераном. Издание отмечает, что Китай отказался комментировать эту тему, ограничившись призывами к прекращению военных действий.

Китай имеет военно-морскую базу в этом регионе и десять лет назад присоединился к группе стран, патрулирующих Аденский залив против сомалийских пиратов. Однако участие Пекина в военных действиях против другого государства, находящегося далеко от Восточной Азии, противоречило бы всем его текущим оборонным позициям.

Иран "рубит ветку, на которой сидит"

Журналисты отмечают, что Иран так же зависит от продажи нефти, как и его соседи. И поэтому Тегеран может не спешить с минированием пролива, чтобы это не помешало в будущем их судам. Также Иран может опасаться того, что США и Израиль могут ответить на блокаду попытками захватить или атаковать иранские танкеры. Впрочем, как отмечает издание, Иран может рассчитывать на то, что он больше привык к экономическим трудностям, чем его соперники.

"Иран верит, что сможет пережить их в изнурительной войне. Его цель – побудить или заставить государства Персидского залива потребовать вывода с их территории американских военных, чье само существование Тегеран рассматривает как угрозу. Приманкой является то, что Иран тогда будет готов объединить силы с ними для создания совместной архитектуры безопасности", – заключают журналисты.

Ситуация на Ближнем Востоке: важные новости

Ранее издание Reuters сообщило, что хотя страны Персидского залива и не просили Трампа начинать войну в их регионе, однако пока ни одна из них не призвала Вашингтон остановить боевые действия. Отмечается, что страны региона опасаются, что Тегеран, имея большие запасы вооружения, сможет постоянно угрожать энергетическим ресурсам региона.

Между тем президент Владимир Зеленский рассказал, чем занимаются украинские военные на Ближнем Востоке. По его словам, речь идет не об участии бойцов в операциях, а об экспертизе по борьбе с иранскими "шахидами".

