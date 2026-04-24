Иран наращивает количество мин в Ормузском проливе, - Axios

США "внимательно следят"за этой ситуацией.

Вооруженные силы США сообщили, что военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана установили новые мины в Ормузском проливе. Об этом сообщает Axios.

"Военное противостояние в важнейшем нефтяном узком месте мира обостряется: с одной стороны, Иран устанавливает мины и атакует коммерческие суда, а с другой – США усиливают свою морскую блокаду", – отмечает издание.

Журналисты пишут, что новые мины в проливе могут усугубить то, что Международное энергетическое агентство уже назвало "крупнейшим сбоем в поставках нефти в истории мирового рынка". Отмечается, что в мирное время через этот пролив проходило около 20% мирового объема нефти. И если раньше через него проходило более 100 судов, то сейчас речь идет об единицах.

"Это уже второй случай, когда Иран заминировал пролив с начала войны. Остается неясным, были ли все мины из первого раунда найдены и обезврежены", – добавляет издание.

Американские военные обнаружили операцию по минированию Ираном и пристально за ней следят, сообщает издание со ссылкой на источники. Отмечается, что США знают точное количество новых иранских мин, однако публично их количество не назвали. К этому моменту Иран разместил менее 100 мин в проливе, добавляют журналисты.

"В начале войны, по оценкам американских чиновников, было уничтожено более 90% крупных иранских минных судов и складов для хранения мин. Но они считали, что вооруженные силы все еще имеют запасы вдоль побережья", – пишут журналисты.

Напомним, на фоне того, что Иран отказался вести переговоры с США, президент Дональд Трамп заявил, что не устанавливает четких дедлайнов для завершения боевых действий на Ближнем Востоке. Он также заявил, что "некуда спешить" с решением этого вопроса.

Между тем издание Bloomberg ранее сообщало, что если война на Ближнем Востоке продлится еще хотя бы месяц, то мировые нефтяные рынки исчерпают свои запасы. Отмечается, что на данный момент конфликт уже привел к потере миллиарда баррелей поставок, и эта цифра может вырасти до 1,5 млрд баррелей, если конфликт будет продолжаться.

