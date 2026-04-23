Сигнал путинской России: эксперт об участии Украины в разминировании Ормузского пролива

Четыре украинских корабля не могут пройти в Черное море через Босфор, пока продолжается российская агрессия против Украины

Отправка в Персидский пролив минных тральщиков Украины, которые сейчас находятся в Великобритании, пойдет на пользу имиджу нашей страны и станет определенным сигналом Кремлю, сказал в эфире "Киев24" руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук.

Речь шла о поддержке партнеров на Ближнем Востоке, которую готова оказать Украина. В частности, Киев может отправить свои минные тральщики в Ормузский пролив для обеспечения безопасности судоходства. В то же время эти четыре украинских корабля пока остаются в британском Портсмуте, поскольку не могут вернуться на Родину из-за действия Конвенции Монтре, которая во время войны запрещает проход военных судов через пролив Босфор.

"Украина по запросу Великобритании согласилась рассмотреть возможность участия нашего дивизиона кораблей, а именно группы минно-поисковых кораблей, в операции партнеров и союзников. На мой взгляд, это неплохой вариант. Во-первых, это практика для наших военных. Во-вторых, это имидж Украины, и не только в контексте безопасности Европы, но и в Персидском заливе… Ну и, собственно, для ВСУ это – еще один сигнал путинской России, что у нас есть флот", – подчеркнул Лакийчук.

Участие Украины в разминировании Ормузского пролива – что известно

Напомним, четыре украинских тральщика, которые находятся у берегов Великобритании, могут войти в состав миссии, которая будет заниматься восстановлением судоходства в Ормузском проливе после окончания конфликта. По данным The Times, украинские военно-морские офицеры примут участие в многонациональном военном саммите по планированию в Лондоне, где должны сообщить о готовности Украины отправить на Ближний Восток корабли, которые она получила от англичан. Эти тральщики предназначены для разминирования акватории Черного моря после окончания войны, которую против Украины развязала РФ.

