Биткойн потерял половину стоимости и достиг психологической отметки: что будет дальше

Если криптовалюта преодолеет этот уровень, ей грозит очередной обвал.

С момента достижения рекордного максимума на отметке 125 245,57 доллара 5 октября 2025 года биткойн уже потерял половину своей стоимости. Падение криптовалюты может усилиться, считают аналитики Reuters.

Проблемы биткойна совпали с усилением ажиотажа на рынке вокруг акций компаний, занимающихся искусственным интеллектом, и рядом грядущих громких выходов на биржу, таких как SpaceX, которые отвлекли капитал от крупнейшей в мире криптовалюты.

В результате этих потерь биткойн колеблется вблизи отметки 60 000 долларов, которую технические аналитики называют "психологическим уровнем" – крупным круглым числом, которое заставляет трейдеров задуматься, прежде чем его пересечь.

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Пробитие психологических уровней может привести к усилению продаж. Но колебания около таких уровней также могут привлечь охотников за выгодными предложениями, которые пытаются угадать время следующего подъема.

Именно это произошло в феврале, когда биткоин упал до 60 008,52 доллара. Покупатели бросились в бой, что привело к мягкому и временному восстановлению.

Если биткойн убедительно пробьет текущий уровень – например, торгуясь ниже 60 000 долларов в течение трех дней с последовательным снижением минимумов и максимумов – трейдеры, вероятно, начнут нацеливаться на следующий психологический уровень – 50 000 долларов. Этот уровень примерно совпадает с минимумом биткойна за август 2024 года, который составлял около 49 445 долларов.

Курс биткойна к доллару – последние тенденции

Месяц назад биткойн обновил максимум с января, перешагнув порог в 80 000 долларов. Динамика рынка указывала на то, что рост продолжится и криптовалюта достигнет 85 000 долларов уже к середине месяца – однако эти прогнозы не оправдались.

В марте-апреле на фоне войны президента США с Ираном биткойн чувствовал себя гораздо увереннее, чем золото, которое потеряло 10% своей стоимости. Криптовалюта прибавила более 15%.

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