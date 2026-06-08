Лучшие телевизоры для домашнего кинотеатра: назван топ-5 моделей 2026 года

В список вошли решения от LG, Samsung и Sony, которые предлагают диагонали от 77 до 83 дюймов и ориентированы на максимально качественный просмотр фильмов и сериалов.

Рынок премиальных телевизоров продолжает смещаться в сторону больших OLED-панелей. Благодаря идеальному черному цвету, точной цветопередаче и высокой контрастности именно OLED ТВ считаются оптимальным выбором для домашнего кинотеатра.

Эксперты BGR назвали пять лучших больших OLED-телевизоров, которые заслуживают внимания в 2026 году.

LG G6 Series 83"

Видео дня

В серии телевизоров LG G6 главной инновацией стала усовершенствованная многослойная матрица Primary RGB Tandem Panel 2.0 в сочетании с технологией Hyper Radiant. Такое решение обеспечивает заметно более высокую яркость по сравнению с предыдущими поколениями OLED-телевизоров LG, особенно при просмотре HDR-контента.

За обработку изображения отвечает процессор Alpha 11 Gen 3 AI, который эффективно масштабирует контент низкого разрешения до уровня 4K. Модель также ориентирована на геймеров: телевизор оснащен 4-я портами HDMI 2.1, поддерживает VRR и частоту до 165 Гц, что обеспечивает плавный игровой процесс без заметных задержек.

Samsung S95F 77"

Вместо традиционного WLED-панели, эта модель использует QD-OLED-дисплей, что обеспечивает более высокую максимальную яркость и насыщенные цвета по сравнению с традиционными OLED-моделями. Производитель гарантирует практически полное покрытие цветового пространства DCI-P3, что особенно важно для просмотра фильмов и сериалов в HDR.

Дополнительным преимуществом стала эффективная антибликовая система, благодаря которой телевизор отлично подходит даже для ярко освещенных комнат. Для любителей игр предусмотрены поддержка VRR, ALLM и 165 Гц. Единственным заметным недостатком эксперты называют отсутствие Dolby Vision, что остается традиционной особенностью телевизоров Samsung.

LG C5 Series 77"

LG C5 считается одним из самых сбалансированных OLED-телевизоров по соотношению цены и возможностей. Несмотря на отсутствие флагманской панели Primary RGB Tandem Panel 2.0, устройство обеспечивает яркую и контрастную картинку с качественным отображением HDR-контента.

Телевизор поддерживает Dolby Vision, HDR10 и HLG, что делает его универсальным решением для большинства современных стриминговых сервисов. Пользователи также высоко оценивают качество изображения и удобство интерфейса webOS.

Samsung S90H 83"

Samsung S90H занимает позицию чуть ниже флагманского S95H в линейке Samsung на 2026 год. В отличие от старшей модели, здесь используется традиционная WOLED-панель вместо QD-OLED. Тем не менее телевизор демонстрирует высокий уровень яркости, насыщенные цвета и качественную работу с отражениями, благодаря чему подходит как для просмотра фильмов, так и для спортивных трансляций.

Особое внимание Samsung уделила игровым функциям и удобности платформы Tizen OS. Пользователи отмечают более быструю работу интерфейса по сравнению с предыдущим поколением.

Sony Bravia 8 77"

Sony Bravia 8 остается актуальным вариантом даже спустя два года после выхода. Телевизор использует WOLED-панель и уступает конкурентам по максимальной яркости, однако компенсирует это фирменной обработкой изображения Sony.

Благодаря точной цветопередаче и естественным оттенкам модель особенно хорошо подходит для просмотра фильмов и сериалов. Среди особенностей также можно отметить поддержку Dolby Vision, VRR и ALLM. Ограничением может стать наличие только двух портов HDMI 2.1.

Ранее эксперты объяснили, как настроить идеальную яркость на телевизоре. Даже без калибровки и сложных лайфхаков можно добиться более глубокого контраста и улучшенной детализации изображения.

Покупка нового ТВ – задача не из простых, особенно с учетом десятков характеристик и маркетинговых обещаний производителей. Однако есть простой тест, который можно провести всего за 10 секунд – и он поможет избежать неудачной покупки.

Вас также могут заинтересовать новости: