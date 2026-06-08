В ЕС рассказали, возможно ли вступление Украины до 2030 года

По словам Марты Кос, процесс поступления не занимает год или два.

Процесс вступления в ЕС не предусматривает четкого определения конкретных дат, но при условии выполнения Украиной всех необходимых обязательств и реализации реформ вполне возможно, что Украина будет готова вступить в Евросоюз к 2030 году. Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом комиссар ЕС по вопросам соседства и расширения Марта Кос сказала на брифинге в Киеве.

В частности, ее спросили, реалистично ли, что Украина к 2030 году сможет стать членом ЕС, если выполнит все необходимые обязательства и будет соответствовать установленным критериям.

"Процесс расширения - это не установление дат", - подчеркнула Кос.

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Впрочем, комиссар ЕС признала, что некоторые страны-кандидаты, в частности из Западных Балкан, самостоятельно "определили собственное видение того, как внедрять необходимые реформы".

"Если Украина продемонстрирует успех в выполнении задач, тогда все станет возможным", - считает Кос относительно перспектив Украины быть готовой к вступлению в ЕС к 2030 году.

Она подтвердила, что в ЕС ожидают от Украины выполнения всех взятых обязательств. Кос подчеркнула:

"Европейский Союз основан на доверии между государствами-членами, а доверие основано на институтах, которые функционируют надлежащим образом… Присоединение к ЕС будет невозможно без реализации реформ".

В связи с этим, как отметила Кос, антикоррупционные реформы являются частью этого процесса, и существует необходимость их надлежащего внедрения.

Лидеры ЕС начинают обсуждение пересмотра методологии расширения

"Когда будет достигнут мир, тогда тема интеграции Украины в ЕС станет чрезвычайно актуальной", - отметила Кос.

По ее словам, процесс вступления не происходит за год или два года.

"Будут дебаты о том, как закрепить Украину", - добавила комиссар ЕС.

Также она напомнила о письме канцлера Германии Фридриха Мерца о предоставлении Украине нового статуса "ассоциированного члена".

Как пояснила Кос, лидеры стран Евросоюза должны рассмотреть методологию расширения. Она отметила, что письмо немецкого канцлера служит идеей о том, как ЕС "может осуществить это расширение по-другому". Речь идет о том, чтобы на пути интеграции сблизить Украину с ЕС до фактического получения членства.

Также Кос пояснила, что первый переговорный кластер расширения должны открыть 15 июня, а остальные пять - в середине июля.

При этом очень важны требования по развитию верховенства права и борьбе с коррупцией, поскольку в ЕС будут тщательно изучать, как Украина справляется с этими задачами. Соответственно, прогресс Украины будет оцениваться на основе реальных достижений и заслуг.

Вступление Украины в Евросоюз

Как сообщал УНИАН, Европейская комиссия призывает лидеров стран-членов Евросоюза рассмотреть предложение немецкого канцлера Фридриха Мерца о предоставлении Украине статуса "ассоциированного члена". В частности, Мерц предложил найти средний путь между быстрым присоединением Украины и текущим статусом Украины как страны-кандидата на вступление. В частности, немецкий политик предлагает предоставить Украине новый статус "ассоциированного члена". Это должно позволить украинским чиновникам участвовать в саммитах Евросоюза и министерских встречах, но без права голоса.

Украина активно отстаивала позицию, что вступление в Евросоюз должно стать одной из гарантий безопасности.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что поставленная Украиной цель вступить в Евросоюз в 2027 году является исключительно украинским ориентиром. Получение членства требует проведения непростых реформ, которые Украина реализует хорошими темпами.

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