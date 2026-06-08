Туристов призвали не допускать ошибок при посещении одного из самых красивых пляжей мира

Знаменитый пляж Сейшал стоит посетить совсем не тогда, когда это делает большинство туристов.

Путешественник заявил, что нашел один из "самых красивых пляжей Европы" - но только при условии, что туристы не совершат одну простую ошибку, пишет Express.

Большинство людей обычно приезжают в популярные туристические места в самое удобное время, когда там уже огромные толпы. В результате отдых превращается в довольно хаотичный опыт.

Впрочем, тревел-блогер убежден: знаменитый пляж Сейшал на острове Мадейра нужно посещать совсем не тогда, когда это делает большинство туристов.

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В TikTok, в видео для своих 144 тысяч подписчиков, он призвал путешественников перестать приезжать на Seixal Beach "в неподходящее время".

"Я понимаю. Вы прилетели на Мадейру в отпуск, хотите отдохнуть, выспаться, спокойно позавтракать и не спеша приехать на пляж Сейшал около 11 утра… Именно так поступают сотни других туристов… А потом сталкиваетесь с реальностью: пробки на въезде, отсутствие парковки, переполненный пляж и совсем не то освещение, которое вы видели в Instagram", - пояснил он.

По его словам, вместо глубокого черного вулканического песка туристы видят тусклые серые цвета, а вместо волшебных пейзажей - резкое желтое солнце. О спокойствии также можно забыть из-за толп людей.

Блогер подчеркнул, что Сейшал действительно заслуживает репутацию одного из самых красивых пляжей Европы - но только если приехать туда в нужное время.

"И лучшее время - это не закат. Это утренний "золотой час", сразу после рассвета", - отметил он.

Именно в этот момент, по его словам, происходит настоящая магия: черный песок приобретает золотистый оттенок, зеленые скалы становятся нежно-пастельными, а солнце не ослепляет глаза, а создает кинематографическое освещение.

Путешественник также убежден, что Мадейра "вознаграждает тех, кто просыпается ради рассветов и дожидается закатов". Поэтому, чтобы увидеть настоящую красоту острова без толп, стоит планировать прогулки именно на эти часы.

Что стоит сделать на Мадейре

Португальский субтропический архипелаг известен своими драматичными вулканическими пейзажами, знаменитым крепленым вином и мягким климатом в течение всего года. Это настоящий рай для любителей природы и хайкинга.

На острове можно пройтись по знаменитой сети левад - исторических ирригационных каналов, которые простираются на тысячи километров через зеленые горные районы.

Также туристам рекомендуют отправиться на морские прогулки по Атлантическому океану или подняться в район Монте в Фуншале, чтобы посетить тропические ботанические сады.

Что касается гастрономии, Мадейра славится традиционным вином и блюдом Espetada Madeirense - кусочками говядины, маринованными в чесноке и лавровом листе.

Лучшим периодом для поездки считается время с апреля по октябрь, когда температура колеблется от 20 до 26 градусов тепла.

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