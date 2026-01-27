Орбан обвинил Украину во вмешательстве в выборы и приказал вызвать посла

Орбан продолжает масштабную антиукраинскую кампанию накануне голосования, подчеркивая угрозу "для безопасности Венгрии" и критикуя оппозицию.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о якобы попытке Украины вмешаться в парламентские выборы в его стране и поручил вызвать украинского посла в Министерство иностранных дел. Заявление прозвучало на фоне резкого обострения антиукраинской риторики накануне голосования, запланированного на 12 апреля, пишет Euronews.

По словам Орбана, венгерские службы национальной безопасности якобы зафиксировали "скоординированную серию украинских мероприятий", направленных на влияние на избирательный процесс. Премьер не привел никаких доказательств и не уточнил, о каких именно действиях идет речь.

В видеообращении, обнародованном в соцсетях, Орбан также заявил, что украинские политические лидеры, "и даже сам президент", делали "грубо оскорбительные и угрожающие заявления" в адрес Венгрии и ее правительства, не конкретизировав эти высказывания.

Антиукраинская кампания накануне выборов

Этот шаг стал очередным эпизодом в масштабной антиукраинской кампании, которую Орбан активизировал с приближением выборов. Премьер пытается убедить избирателей, что Украина, которая воюет с Россией, представляет угрозу безопасности и суверенитету Венгрии.

На фоне падения рейтингов правонационалистической партии "Фидес", которая, по опросам, отстает от оппозиции на двузначное количество процентов, Орбан неоднократно заявлял, что в случае поражения его партии венгры якобы "принудительно втянут в войну" в Украине. Эти утверждения также не подкреплялись доказательствами.

Отдельно Орбан без доказательств обвинил своего главного оппонента – лидера оппозиции Петера Мадьяра – в заключении "пакта с Киевом" с целью свержения действующего правительства и установления прозападной, проукраинской администрации.

Конфликт с Киевом и позиция по отношению к ЕС

Правительство Венгрии последовательно выступает против финансовой и военной помощи Украине со стороны Европейского Союза и обещает блокировать любые шаги по вступлению Украины в ЕС. В этом месяце кабинет Орбана запустил так называемую "национальную петицию" против дальнейшей финансовой поддержки Киева со стороны Брюсселя.

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Всемирном экономическом форуме в Швейцарии, публично раскритиковал венгерского премьера. Он заявил, что Орбан "живет за европейские деньги, пытаясь продать европейские интересы".

"Если он чувствует себя комфортно в Москве, это не значит, что мы должны позволить европейским столицам стать маленькими Москвами", – подчеркнул Зеленский.

