'Заслуживает на подзатыльник': Зеленский резко высказался об Орбане

Он считает, что это должно произойти из-за продажи венгерским премьером европейских интересов.

Президент Украины Владимир Зеленский в Давосе резко раскритиковал действия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за сдачу европейских интересов России.

"Каждый Виктор, который живет на деньги Европы и в то же время продает европейские интересы, заслуживает на подзатыльник", - сказал он во время выступления в Давосе, при этом не называя фамилию Орбана.

При этом он утверждает, что если Орбан чувствует себя комфортно в Москве, то это "не означает, что мы должны позволить европейским столицам превратиться в маленькие Москвы".

Видео дня

Зеленский подчеркнул необходимость единства Европы, отметив, что между Россией и Европой есть большая разница.

"Самая глубокая линия конфликта между Россией и Украиной и всей Европой заключается в том, что Россия борется за то, чтобы люди ничего не значили, чтобы убедиться, что когда диктаторы хотят кого-то уничтожить, то они могут это сделать", - добавил он.

Деятельность Орбана против Украины

Как сообщал УНИАН, президент Зеленский неоднократно подчеркивал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не имеет права блокировать движение Украины к членству в Европейском Союзе.

При этом он подчеркивал, что Украина будет в Евросоюзе "с Орбаном или без", потому что это выбор народа Украины. Отмечал, что в Венгрии есть люди, которые поддерживают Украину.

В январе Орбан объявил о запуске "национальной петиции" с целью заручиться поддержкой идеи отказа от финансирования Украины со стороны Европейского Союза. Орбан пытается представить жителям Венгрии парламентские выборы как "выбор между войной и миром", продвигая нарратив о том, что Украина якобы не заслуживает поддержки. Он продолжает заявлять о том, что только его правительство является единственной гарантией защиты Венгрии от войны и экономических последствий.

Вас также могут заинтересовать новости: