'Это вершина вашего цинизма': Сибига сравнил Орбана с пособником Гитлера

По словам украинского дипломата, премьер-министр Венгрии превращает свою страну в союзника режима Путина.

Когда премьер-министр Венгрии Виктор Орбан говорит, что не позволит Украине присоединиться к Европейскому Союзу в течение следующих 100 лет, на самом деле он не обращается к украинскому государству, ведь в первую очередь политик говорит это этническим венграм в Закарпатье. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

"Это звучит как фрейдовский промах, со ссылкой на подписанный более 100 лет назад мирный договор, который был трагическим для венгров. Это вершина вашего цинизма. Кто-то должен сказать эту горькую правду. Виктор Орбан и его команда не заботятся о благосостоянии и безопасности венгров, которые живут в Украине", - подчеркнул дипломат.

По словам Сибиги, Орбан и его команда не заботятся о благосостоянии и безопасности венгров, проживающих в Украине.

"Орбан просто хочет держать их в качестве заложников своих геополитических авантюр и продолжать отмывать деньги через различные иностранные схемы и фонды, чтобы построить еще один футбольный стадион или новый частный зоопарк с зебрами", - отметил глава МИД Украины.

Политик добавил, что блокируя вступление Украины в ЕС, Орбан совершает еще одно преступление против венгерского народа и самой Венгрии.

"Очевидно, что Европейский Союз является зоной мира. Он был создан после Второй мировой войны, чтобы предотвратить новую войну. Вступление Украины в ЕС приблизит мир и гарантирует безопасность и процветание для всей Европы и для всего венгерского народа. Но это не то, чего хочет Путин. Он хочет, чтобы война продолжалась. Блокируя членство Украины в ЕС, Орбан выполняет желание Путина. В то же время Орбан блокирует восстановление мира в Европе и превращает Венгрию в соучастника режима Кремля. Сегодня Орбан действует даже не как Миклош Горти (генерал, который фактически возглавлял страну во время Второй мировой войны и сотрудничал с нацистами - УНИАН), а как соратник Гитлера Ференц Салаши (организатор геноцида евреев на территории Венгрии - УНИАН). Это урок Второй мировой войны", - подчеркнул Сибига.

Дипломат считает, что Венгрия и ее народ не заслуживают такой политики, чтобы снова оказаться на неправильной стороне истории - " как соучастник новой формы бесчеловечной идеологии, которую представляет режим Путина".

"Венгерский народ - это народ достоинства и свободы - народ Ференца Ракоци II, Шандора Петефи и Имре Надя, а не Орбана. Что касается выборов, то вам не следует бояться Украины. Вам следует бояться венгерского народа, который устал от вашей лжи, вашей клептократии и вашей ненависти, - подытожил украинский политик.

Что этому предшествовало

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина якобы начала вмешиваться в выборы его государства.

"Мы знаем, что вы хотите правительство, которое бы сказало "да" Брюсселю и было готово втянуть Венгрию в вашу войну. Но мы не позволим этого! Суверенное венгерское правительство и впредь будет защищать страну и ее народ от вашей войны! Венгрия первая!" - сказал политик.

В то же время Орбан недавно подчеркнул, что даже в ближайшие 100 лет в Венгрии не появится парламент, который проголосует за вступление Украины в Евросоюз.

После чего Андрей Сибига ответил на антиукраинские заявления политика:

"Этот план обречен на провал, господин премьер-министр. Ваш хозяин в Москве не продержится 100 лет, даже если бы вы были готовы пересадить ему все органы. А в день вступления Украины в ЕС мы повесим этот заголовок в рамке в Верховной Раде Украины, чтобы помнить о вашей лжи в течение следующих 100 лет".

