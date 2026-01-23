Орбан: Венгрия не пустит Украину в ЕС в ближайшие 100 лет

Премьер Венгрии заявил, что ни один венгерский парламент в ближайшее столетие не поддержит членство Украины в ЕС.

Стремление Украины к членству в Евросоюзе пока не имеет шансов на поддержку в Венгрии, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан после саммита ЕС в Брюсселе.

Как сообщает Telex, Орбан убеждает, что действующее венгерское правительство категорически против вступления Украины в ЕС.

"Думаю, что в ближайшие 100 лет в Венгрии не будет парламента, который проголосовал бы за вступление украинцев в Европейский союз", – подчеркнул Орбан.

Видео дня

Он также обвинил Киев в попытках повлиять на результаты предстоящих венгерских парламентских выборов, чтобы сменить правительство на более лояльное к Украине.

"Мы не хотим, чтобы они вступали в ЕС... Надо признать, что украинцы будут активными участниками венгерской избирательной кампании, потому что в их фундаментальных интересах смена правительства в Венгрии. Я не в восторге от этого, и мы боремся с этим", – добавил он.

Вступление Украины в ЕС

По данным ряда СМИ, членство Украины в Евросоюзе может быть частью мирного соглашения о прекращении войны. В Евросоюзе даже приветствовали такие сигналы.

Вице-премьер по вопросам евроинтеграции Тарас Качка отмечал, что сейчас украинская власть работает с европейскими партнерами по стандартному календарю, который предусматривает завершение переговоров о вступлении до конца 2027 года и собственно вступление в ЕС до 2030 года.

Премьер-министр Нидерландов Дик Схофф считает, что пока нельзя говорить о скором вступлении Украины в Европейский Союз. Процесс приобретения Украиной членства может занять несколько лет.

Вас также могут заинтересовать новости: