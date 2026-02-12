США больше не сдерживают врагов: союзники НАТО потеряли доверие, - опрос Politico

В Германии, Франции, Великобритании и Канаде большинство респондентов назвали США ненадежным союзником.

Новый опрос POLITICO показал резкое падение доверия к США среди ключевых союзников по НАТО. В Германии, Франции, Великобритании и Канаде все больше граждан не считают Вашингтон надежным партнером и сомневаются, что Соединенные Штаты защищают демократию или разделяют их ценности.

Исследование, проведенное лондонской социологической компанией Public First, показало: во всех опрошенных странах значительно больше людей назвали США ненадежным союзником, чем надежным. В частности, половина взрослых в Германии и 57% в Канаде считают США ненадежными. Во Франции доля тех, кто придерживается такого мнения, более чем в два раза превышает количество респондентов, назвавших Вашингтон надежным партнером.

Крах трансатлантического доверия

В Великобритании, Франции и Германии негативное восприятие США преобладает над позитивным по ключевым показателям – защищают ли Соединенные Штаты демократию, разделяют ли общие ценности и остаются ли гарантом безопасности.

Во Франции только 17% респондентов согласились с утверждением "США разделяют наши ценности", тогда как 49% высказали противоположное мнение. В Германии 50% заявили, что Вашингтон не разделяет их ценности, а только 18% считают, что США защищают демократию.

По словам руководителя исследований Public First Себа Райда, еще год назад европейцы воспринимали США как "ненадежного, но критически важного союзника, сдерживающего врагов". Сейчас же, отмечает он, все больше граждан не верят в саму идею трансатлантического сдерживания в рамках НАТО.

Политическая напряженность и громкие заявления

Ухудшение отношения связывают с политикой президента Дональда Трампа и рядом дипломатических конфликтов – от торговых споров до заявлений о возможной аннексии Гренландии. Дополнительную напряженность вызвало прошлогоднее выступление вице-президента Джей Ди Венса на Мюнхенской конференции, которое вызвало резкую реакцию в Европе.

Премьер-министр Канады Марк Карни ранее заявил, что мир "находится в середине разрыва, а не перехода" в отношениях с США. Президент Франции Эммануэль Макрон на этой неделе раскритиковал "угрозы и запугивания" со стороны Вашингтона и назвал администрацию Трампа "открыто антиевропейской".

Несмотря на это, часть респондентов в Германии, Франции и Великобритании считает, что отношения могут улучшиться после завершения президентского срока Трампа.

Как проводился опрос

Опрос POLITICO был проведен с 6 по 9 февраля среди 10 289 взрослых в США, Канаде, Великобритании, Франции и Германии – не менее 2000 респондентов в каждой стране. Данные взвешивались по возрасту, полу и региону. Общая погрешность составляет ±2 процентных пункта для каждой страны.

Как сообщал УНИАН, недавно государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио заявил, что НАТО нужно "переосмыслить". По его словам, в Европе должны радикально увеличить свои инвестиции в оборонные возможности, чтобы играть значимую роль.

В то же время посол США при Альянсе Мэтью Уитакер заявил, что Соединенные Штаты Америки не пытаются развалить НАТО или подорвать существующий мировой порядок.

