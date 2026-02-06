Канада передаст Украине боеприпасы для ПВО, способные сбивать крылатые ракеты, - Минобороны

Их уже доставляют в Украину.

Канада передаст Украине ракеты AIM для усиления противовоздушной обороны и противодействия крылатым ракетам. Вооружение уже находится в процессе трансфера в Украину.

Как сообщила пресс-служба Министерства обороны, вопрос дальнейшей оборонной поддержки обсудили во время встречи министра обороны Украины Михаила Федорова с министром национальной обороны Канады Дэвидом Макгинти.

Отмечается, что стороны также обсудили соглашение о содействии производству беспилотников. Отмечены значительные перспективы промышленного сотрудничества между украинским и канадским правительствами и компаниями. В частности, Украина заинтересована в кооперации с канадскими компаниями из сферы управления дронами.

Видео дня

"Еще одним важным направлением сотрудничества остается подготовка украинских военнослужащих с фокусом на сохранение жизни. Стороны обсудили трансформацию системы подготовки, в частности переход к модели, в которой лучшие специалисты обучают других, а учебные центры постепенно перемещаются под землю для повышения безопасности", - говорится в сообщении.

Ракеты для Украины - больше новостей

Как сообщал УНИАН, в США провели боевые испытания перспективной крылатой ракеты Rusty Dagger, которая разрабатывается для Украины в рамках программы ERAM. Ракета была оснащена реальной боевой частью и с высокой точностью поразила заданную цель.

Тестирование позволило собрать "критически важные данные для разработки новой, экономически эффективной и дальнобойной ударной системы", которая создается по ускоренному графику.

Вас также могут заинтересовать новости: